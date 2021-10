'미드나잇'·'사라지자' 더블 타이틀곡 승부수

챈슬러 /사진=커넥트엔터테인먼트 제공

챈슬러가 5년 만에 발매하는 새 앨범에 수준급 아티스트들이 총출동한다.챈슬러의 소속사 커넥트엔터테인먼트는 8일 새 앨범 '챈슬러(Chancellor)'의 트랙리스트와 티저 영상을 공개했다.트랙리스트에는 '미드나잇(Midnight)'과 함께 '사라지자'가 더블 타이틀곡으로 표시돼 있다.화려한 피처링 라인업 역시 인상적이다. 앞서 화제를 모은 타이틀곡 '미드나잇'의 개코에 이어 팔로알토, 윤하, Knave 등 다양한 실력파 아티스트들이 챈슬러를 위해 나섰다.팔로알토는 6번 트랙 '비 마인(Be Mine)', 윤하는 5번 트랙 '워킹 인 더 레인(Walking In The Rain)', Knave는 7번 트랙 '섬싱 투 루즈(Something to lose)'에 참여해 각각 자신만의 색깔을 녹였다.공개된 뮤직비디오 티저에는 타이틀 곡명 '미드나잇'을 나이트클럽 간판으로 내세운 가운데, 챈슬러가 웨이터로 변신해 영업 포스터를 붙이는 모습이 담겼다. 나이트클럽의 새단장 포스터 속에 초대가수로 '챈슬러'가 등장해 재미를 더했다.지난 6일 콘셉트 포토에서는 챈슬러와 개코가 웨이터 복장으로 나타난 바 있어 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 높이고 있다.이번 앨범은 챈슬러가 5년 만에 내놓는 정규앨범이다. 정상급 뮤지션들과 다양한 협업을 해온 챈슬러가 프로듀서에서 싱어송라이터로 존재감을 알리는 앨범이다. 오는 13일 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com