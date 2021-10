13년 만의 빌보드 1위 콜드플레이 "BTS 축하…'아미'에 감사"(종합)

BTS도 화답 "함께 이뤄낼 수 있어 영광…큰 사랑과 축하"그룹 방탄소년단(BTS)과의 협업곡으로 13년 만에 빌보드 1위를 차지한 밴드 콜드플레이가 BTS 팬덤 '아미'(Army)에 감사 인사를 전했다.콜드플레이는 5일 공식 트위터에 "BTS RM, 진, 슈가, 제이홉, 뷔 그리고 정국 축하한다"고 적었다.이어 "우리의 팬들과 아미 그리고 이것(빌보드 1위)을 이루어준 모든 분께 감사드린다"고 덧붙였다.BTS 공식 계정도 이 글을 리트윗했다.BTS 멤버들은 이후 트위터에 "당신들과 함께 이 모든 일을 이뤄낼 수 있다는 것에 늘 영광스러움을 느끼고 있다.큰 사랑을 보내며 축하드린다"고 적어 화답했다.콜드플레이는 이날 BTS와 합작한 '마이 유니버스'(My Universe)로 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 정상에 올랐다.2008년 6월 히트곡 '비바 라 비다'(Viva la Vida) 이후 무려 13년 만에 두 번째 핫 100 1위를 달성했다.빌보드에 따르면 이는 다음 핫 100 곡이 탄생하기까지 25년이 걸린 팝스타 셰어(1974∼1999년) 다음으로 긴 기간이다.콜드플레이는 앞서 빌보드와 함께 팝계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트에서도 '마이 유니버스'로 3위에 올랐다.2017년 체인스모커스와 협업한 '섬싱 저스트 라이크 디스'(SOMETHING JUST LIKE THIS) 이후 약 4년 반 만에 '톱 3'에 안착했다.세계에서 손꼽히는 규모와 결집력을 자랑하는 팬덤을 보유한 BTS는 올해 들어서만 '버터'(10주), '퍼미션 투 댄스'(1주), '마이 유니버스'(1주)로 총 12주간 핫 100 정상을 차지하며 최고의 인기를 구가하고 있다.BTS가 '흥행 보증 수표'로 부상하면서 세계적 팝스타들은 BTS와의 협업을 매력적으로 여기는 분위기다.미국 여성 래퍼 메건 더 스탤리언은 지난 8월 발매를 반대하는 음반사와 법적 분쟁까지 불사하며 BTS '버터' 리믹스 버전을 내놓기도 했다./연합뉴스