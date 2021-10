8개월 만의 컴백

엘던 /사진=AMANAGER 제공

싱어송라이터 엘던(eldon)이 오는 3일 오후 6시 청량미 넘치는 팝 싱글 '백 투 유(Back to you)'를 발매한다.'백 투 유'는 우연히 만나게 된 이성에게 첫눈에 반하게 된 한 소년의 혼란스러운 마음이 확신으로 바뀌는 과정을 시원한 기타 사운드로 표현한 하이틴 팝 장르의 곡이다.뮤직비디오는 프로덕션 '메이비 모어 댓(Maybe more that)'의 김병준 감독이 연출, 제주 올 로케로 촬영됐다. 고백 장소까지 이동하는 엘던의 모습이 제주도의 아름다운 풍경과 함께 담긴다.엘던은 그간 '고스트!(Ghost!)', '응원해', '두 몬스터즈 러브 투?(Do monsters love too?)' 등의 솔로 앨범을 발매하며 다양한 활동을 펼쳤다. 최근에는 tvN 드라마 '간 떨어지는 동거'에 삽입된 '핑크 칙스(Pink cheeks)'로 큰 사랑을 받았다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com