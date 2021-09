보컬 CL의 매력…정규앨범 두번째 싱글 '러버 라이크 미'

가수 CL(씨엘)이 첫 솔로 정규앨범의 두 번째 선공개곡을 발표한다.27일 레이블 베리체리에 따르면 CL은 오는 29일 오후 1시 신곡 '러버 라이크 미'(Lover Like Me)를 발매한다.'러버 라이크 미'는 CL이 다음 달 발표하는 첫 정규앨범 '알파'(ALPHA)의 두 번째 선공개 싱글이다.그는 지난달 24일 자신의 강한 자아를 '매운맛' 소스에 비유해 소개한 '스파이시'를 첫 싱글로 발매한 바 있다.'스파이시'가 래퍼로서 CL의 매력을 극대화했다면 '러버 라이크 미'는 그의 파워풀한 보컬이 부각된 곡이다.뮤직비디오 티저에서 "너는 절대로 나와 같은 연인을 찾을 수 없을 거야"(You will never ever find another lover like me)라는 가사와 함께 강렬한 느낌의 멜로디가 공개됐다.CL은 첫 정규앨범 발매 계획을 공개하고 한국과 미국을 오가며 활발하게 활동하고 있다.지난달에는 국내 음악 방송 무대에 7년 만에 출연했으며 최근 미국 최대 패션 행사 중 하나인 멧 갈라(Met Gala)와 대규모 음악 축제 '아이하트라디오 뮤직 페스티벌'에 등장했다./연합뉴스