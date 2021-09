그룹 몬스타엑스 아이엠 /사진=스타쉽엔터테인먼트 제공

그룹 몬스타엑스(MONSTA X) 아이엠이 솔로 아티스트로서 막강한 글로벌 저력을 입증했다.최근 발표된 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에 따르면 아이엠은 신곡 '루프(Loop)'로 해당 차트 상위권에 진입하는 쾌거를 이뤘다.미국 경제 전문지 포브스(Forbes)의 할리우드&엔터테인먼트 담당 칼럼니스트 휴 매킨타이어는 빌보드 차트를 다룬 기사를 통해 "금주 차트의 총 25곡 중 4곡 밖에 신규 진입하지 못했는데, 그 중 한곡이 아이엠의 '루프'"라며 "이번 진입은 아이엠이 솔로로서 빌보드 차트에 여섯 번째 진입하는 것"이라고 설명했다.이어 "K팝 그룹 몬스타엑스의 멤버인 아이엠은 그룹과 솔로활동에서 모두 성공을 거뒀다. 아이엠은 어떤 방식으로 노래를 발매하든 아주 실력 있는 아티스트임을 증명한다"고 아이엠의 커리어를 칭찬했다.포브스 외에도 여러 외신들이 집중 조명한 아이엠의 '루프'는 유튜브 음악 채널 베이버스 스튜디오와 함께한 다큐멘터리 시리즈 '웰컴 투 마이 베이버스(Welcome To My Baverse)'를 통해 제작된 프로젝트 앨범이다. 감정 변화의 연속과 솔직한 내면의 이야기를 담아냈으며, 새벽이 되면 낯설어지는 '나'와의 만남을 아이엠만의 음악 색으로 표현해 호평 받고 있다.앞서 아이엠은 믹스테이프 '후 엠 아이(Who Am I)', '플라이 위드 미(Fly With Me)'부터 몬스타엑스 앨범에 수록된 '샴페인(CHAMPAGNE)', '유 아(U R,)' '존(ZONE)', '나이트 뷰(Night View)', '로테이트(Rotate)' 등으로 꾸준히 자신만의 음악 색을 다져왔다. 특히 '나이트 뷰'는 미국 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에서 역주행하는 이례적인 성과를 내기도 했다.또한 아이엠은 2월 발매한 첫 솔로 미니앨범 '듀얼리티(DUALITY)'로 눈부신 성장을 입증해냈다. 전곡을 자작곡으로 채운 것은 물론, 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트 1위와 18개 국가 및 지역 톱 앨범 차트 1위, 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 20%를 차지하며 전무후무한 솔로 아티스트로 자리매김했다.몬스타엑스 활동으로도 유일무이한 기록을 세웠다. 2020년 발매한 첫 미국 정규앨범 '올 어바웃 러브(ALL ABOUT LUV)'를 통해 타임지 선정 '2020년 K팝을 대표한 노래와 앨범', 팝크러쉬가 꼽은 '2020년 최고의 앨범 25'에 선정됐고, 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 5위와 총 7개 빌보드 차트 톱 10위권 안에 들었다.끝없이 커리어를 갱신해나가고 있는 아이엠은 10일 몬스타엑스로 미국 새 싱글 '원 데이(One Day)'를 발매했으며, 현재 네이버 NOW. '심야아이돌' 호스트와 여러 콘텐츠로 팬들과의 소통을 이어가고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com