Mnet '두유 라잇썸' /사진=Mnet M2 제공

Mnet M2가 라잇썸(LIGHTSUM)의 매력을 전한다.Mnet 디지털 스튜디오 M2는 16일 "라잇썸과 함께하는 새 리얼리티 프로그램인 'Do You 라잇썸'을 론칭한다"고 밝혔다.이날 정오 공개된 'Do You 라잇썸'의 타이틀 티저에 벌써부터 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.'Do You 라잇썸'은 '라잇썸머스쿨' 학교에서 펼쳐지는 특별한 에피소드를 그리는 신개념 리얼리티 프로그램이다. 험난한 가요계를 해쳐나갈 '썸린이'들을 위한 '스페셜 선생님'들이 함께하는, 이른바 '맵단짠 썸린이 육성 프로젝트'다.'Do You 라잇썸'엔 아이돌 필수 덕목 아이돌력, 예능력, 체력을 기르기 위한 눈물겨운 라잇썸의 도전이 담길 예정이다. 첫 리얼리티에 도전하는 라잇썸 멤버들의 8인 8색의 매력을 확인할 수 있다는 전언이다.앞서 갓세븐, 세븐틴, 스트레이 키즈, 있지 등 K팝 대세 아이돌들의 리얼리티 프로그램으로 글로벌 시청자에게 많은 사랑을 받아온 M2가 라잇썸과 함께 그려낼 색다른 새 리얼리티 'Do You 라잇썸'에 각별한 기대와 관심이 모이고 있다.라잇썸은 상아, 초원, 나영, 히나, 주현, 유정, 휘연, 지안으로 구성된 8인조 걸그룹으로, 지난 6월 발매한 데뷔 싱글 '바닐라(Vanilla)'로 한터 차트 기준 초동 판매량 1만9000장을 기록, 올해 데뷔한 걸그룹 중 최고 성적을 보여주며 '글로벌 핫 루키'의 면모를 입증했다.'Do You 라잇썸'은 오는 29일 오후 7시 Mnet에서 첫 방송하며, 같은 날 오후 8시 M2의 유튜브에서도 풀버전을 만나볼 수 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com