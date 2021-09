세븐틴 콘텐츠, 추석맞이 몰아보기

'고잉 세븐틴'부터 콘서트 스트리밍까지

추석 연휴, 쉴 틈 없는 세븐틴 데이 예고

세븐틴/사진=플레디스

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 추석을 맞이해 팬들에게 특별한 선물을 전한다.플레디스 엔터테인먼트는 16일 세븐틴 공식 SNS 채널을 통해 "추석맞이 세븐틴 콘텐츠 몰아보기"라는 문구와 함께 오는 18일, 19일 양일간 진행되는 유튜브 라이브 스트리밍 소식을 알렸다.세븐틴 공식 유튜브 채널을 통해 오는 18일 오후 12시부터 대표 자체 콘텐츠 '고잉 세븐틴(GOING SEVENTEEN)'의 레전드 시리즈 특집이 라이브 스트리밍으로 진행되며, 19일 오후 7시부터는 콘서트 라이브 스트리밍이 펼쳐져 추석 연휴를 풍성하게 채운다.'고잉 세븐틴' 레전드 시리즈 특집은 에피소드 중 ‘효자 콘텐츠’로 불리며 시즌제까지 이끈 고품격 무논리 토론쇼 '논리나잇'과 현금을 숨긴 마피아를 찾아 상금을 획득하는 '돈't Lie', 세븐틴의 리얼리티 MT 'TTT'가 연이어 방송된다.이어 콘서트 스트리밍을 통해 지난 2017년 진행된 첫 번째 월드 투어 '다이아몬드 엣지(DIAMOND EDGE)'와 2018년 단독 콘서트 '아이디얼 컷(IDEAL CUT)', 2019년 월드 투어 '오드 투 유(ODE TO YOU)'가 펼쳐질 예정으로 화려한 퍼포먼스와 13인 13색 매력이 가득한 무대로 'K팝 퍼포먼스 대표 주자'다운 면모를 과시할 예정이다.특히 세븐틴은 지난해 12월 크리스마스이브 맞이 '고잉 세븐틴' 12시간 라이브 스트리밍과 지난 2월 세븐틴이 직접 꼽은 '고잉 세븐틴 2020' BEST of BEST 라이브 스트리밍을 진행하며 팬들에게 선물 같은 시간을 선사한 바 있어 벌써 기대감이 높아지고 있다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com