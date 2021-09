원호 /사진=하이라인엔터테인먼트 제공

가수 원호(WONHO)의 새 앨범이 드디어 베일을 벗는다.원호는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 미니 앨범 '블루 레터(Blue Letter)'를 발매한다.'블루 레터'는 팬데믹 기간 동안 세상과 단절된 상태를 푸른 바다에 비유한 앨범이다. 전작 '러브 시노님(Love Synonym)'의 모습과는 또 다른 면을 부각해 더욱 짙은 매력으로 원호의 가장 빛나는 순간을 담았다.타이틀곡 '블루(BLUE)'를 비롯해 푸른색의 파도를 흐르는 시간에 비유한 '인트로 : 시간과 잡화점의 무늬(Intro : Seasons and Patterns)', 아름다우면서 슬픈 느낌을 동시에 갖는 '노 텍스트 노 콜(No Text No Call)', 가성을 능수능란하게 활용해 감정선을 끌어올린 '컴 오버 투나잇(Come Over Tonight)'과 디테일한 감정변화를 노래한 '24/7', 어쿠스틱 기타와 보컬만으로 채워진 '스트레인저(Stranger)', '블루'의 영어 버전까지 다채로운 장르의 총 7트랙이 수록됐다.특히 원호는 처음으로 전곡 작사·작곡에 참여해 자신의 솔직한 이야기와 짙은 감성을 담아 앨범의 완성도를 높였다.시원한 계절감이 느껴지는 타이틀곡 '블루'는 매력적인 기타와 베이스, 드럼의 리드미컬한 그루브가 어우러진 팝 댄스곡이다. 우울감과 바다의 푸름을 상징하는 '블루'의 이중적 표현을 통해 밝고 희망적인 메시지를 녹여냈다.원호는 '블루'로 대체 불가한 강렬한 퍼포먼스와 한층 더 성장한 음악적 역량을 선보이며 또 한 번 글로벌 K팝 팬심을 뜨겁게 달굴 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com