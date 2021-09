BTS·콜드플레이, 협업곡 '마이 유니버스' 함께 부른 영상 공개

크리스 마틴, 한국 방문해서 촬영한 듯…서로의 티셔츠 입고 열창컬래버레이션을 공식 발표하며 전 세계 팬들을 들썩이게 한 방탄소년단(BTS)과 콜드플레이(Coldplay)가 협업곡 '마이 유니버스'(My Universe)를 함께 부르는 영상을 공개했다.BTS와 콜드플레이는 14일 각자의 틱톡 공식 계정에 '마이 유니버스' 일부를 열창하는 영상을 올렸다.콜드플레이 보컬 크리스 마틴과 BTS 일곱 멤버들이 동그랗게 둘러서서 흥겹게 리듬을 타며 노래하는 모습이 담겼다.'유, 유 아 마이 유니버스'(You, you are my universe)라는 가사와 벅찬 느낌을 주는 멜로디를 엿볼 수 있다.마틴은 'BTS 크루'라고 적힌 후드 티셔츠를, BTS 멤버들은 콜드플레이 후드 티셔츠를 입고 있는 부분도 눈길을 끈다.전세계에서 가장 큰 팬덤을 거느린 그룹들로 꼽히는 BTS와 콜드플레이는 오는 24일 함께 작업한 싱글 '마이 유니버스'를 발매한다.그간 협업 소문이 무성했던 이들은 전날 '마이 유니버스' 발매 계획을 공식적으로 알렸다.앞서 지난 4월 크리스 마틴이 한국에 입국했다는 목격담이 국내 온라인 커뮤니티에서 퍼지기도 했지만, 입국 이유는 베일에 싸여 있었다.이번 영상 공개로 마틴과 BTS 멤버들이 직접 만나 작업했다는 사실이 확인된 셈이다.마틴은 최근 미국 '켈리 클라크슨 쇼'에 출연해 "그들(BTS)와 함께하기 위해 한국에 갔고 정말 놀라운 경험이었다"고 말한 것으로 전해졌다.BTS 진도 지난달 9일 네이버 브이라이브 방송에서 상대방을 밝히지 않고 "제가 굉장히 좋아하던 외국 연예인 분이 있는데 그분과 좋은 소식이 나갈 수도 있다.그분과 사진도 찍었다"고 말해 콜드플레이를 지칭한 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.뷔도 지난 2019년 런던 웸블리 스타디움 공연 기자간담회에서 "오랫동안 콜드플레이를 좋아했다"며 "기회가 된다면 콜드플레이와 작업하고 싶다"고 애정을 드러낸 바 있다./연합뉴스