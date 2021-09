‘전셰계가 주목한 목소리’ 서리, ‘샹치와 텐 링즈의 전설’ OST 가창

[연예팀] 서리(Seori)가 '샹치와 텐 링즈의 전설' 엔딩 크레딧에서 포착되며 또 한번 주목 받고 있다.





영화 '샹치와 텐 링즈의 전설'이 개봉 첫 주 주말 박스오피스 1위를 수성했다. 이와 함께 '샹치와 텐 링즈의 전설' 엔딩 크레딧 속 서리의 이름이 전 세계 MCU(마블 시네마틱 유니버스) 팬들의 관심을 모으고 있다.





서리는 '샹치와 텐 링즈의 전설'의 OST 중 마블의 첫 아시안 히어로인 샹치의 강인함을 담은 'Warriors (워리어스)'를 가창했다. 서리와 함께 자이언티(Zion.T), DPR LIVE(디피알 라이브), DPR IAN(디피알 이안), 그룹 갓세븐(GOT7) 출신 마크, 비비(BIBI) 등이 마블 영화 사운드트랙 앨범에 참여한 최초의 한국인 아티스트라는 뜻깊은 기록을 세우게 됐다.





이에 따라 서리는 '샹치와 텐 링즈의 전설' 엔딩 크레딧에 당당하게 이름을 올렸다. 글로벌 미디어 회사 88라이징이 총괄 프로듀싱 및 전체 앨범 제작을 맡은 OST가 '샹치와 텐 링즈의 전설'을 더욱 재미있게 만들었다는 호평을 받고 있는 가운데, 영화 내 주요 장면에 삽입된 OST인 'Warriors' 역시 제 몫을 해냈다. 이에 '샹치와 텐 링즈의 전설' 관객들은 엔딩 크레딧 속 서리의 이름을 주목하고 있다.





실제로 서리가 개인 SNS에 게재한 'Warriors' 클립 영상에 대해 "당신의 목소리에 사로잡혔다 (i'm obsessed)", "최고 (great)", "자랑스럽다 (so proud of you)", "힘을 지닌 목소리 (strong voice)" 등 글로벌 네티즌들의 뜨거운 호응이 이어지고 있다. 서리는 이를 통해 다시 한번 글로벌 신예로서의 저력을 입증했다.





한편, 서리는 9월 중 'Dive with you' 실사 버전 뮤직비디오를 공개하고, 11월에는 미국에서 열리는 'HITC 페스티벌'에 참여하며 활발한 활동을 이어간다.(사진제공: ATISPAUS)





