‘데뷔 후 처음’ 양요섭, 20일 정규앨범 Chocolate Box'로 2년8개월만에 컴백

[연예팀] 하이라이트 멤버 양요섭이 'Chocolate Box'를 들고 돌아온다.





양요섭은 6일 0시 공식 SNS와 유튜브에 오는 20일 발매하는 첫 번째 솔로 정규앨범 'Chocolate Box (초콜릿 박스)'의 트레일러 영상과 스케줄 포스터를 공개했다.





양요섭이 전역 후 처음이자 2년 8개월 만에 발매하는 솔로앨범명은 'Chocolate Box'였다. 스케줄 포스터 속 양요섭은 초콜릿 색의 상자를 들고 카메라를 바라보며 깊은 눈빛을 드러내 눈길을 사로잡는다.





트레일러 영상에는 양요섭이 푸른 배경에서 티타임을 즐기고, 초콜릿을 직접 만드는 모습이 분위기 있게 펼쳐졌다. 이와 함께 "Hey there, Can you guess the flavor of this chocolate in this chocolate box? (안녕. 이 초콜릿 상자 안에 초콜릿의 맛을 짐작할 수 있겠니?)"라고 시작하는 영어 내레이션이 독특한 무드를 형성한다.





'Chocolate Box'라는 앨범명과 해당 내레이션은 영화 '포레스트 검프'에 나오는 유명한 대사에서 착안한 것이다. 상자 안에서 어떤 맛의 초콜릿이 나올지 모르듯, 이번 'Chocolate Box'에는 다양한 장르의 음악이 수록될 예정이다. 소속사 어라운드어스 엔터테인먼트는 "어떤 맛이 취향이든, 결국은 모두 좋은 노래일 것이라는 의미도 담았다"라고 설명했다.





하이라이트 메인보컬 뿐만 아니라 솔로 가수로서도 인상적인 행보를 보여주고 있는 양요섭이 2012년 솔로 데뷔 후 9년여 만에 발매하는 첫 정규앨범인 이번 'Chocolate Box'에서 더욱 탄탄하고 완성도 높은 가창력과 음악 색깔을 보여줄 예정이다.





지난해 전역 후 MBC '복면가왕'에서 아이돌 가왕 역대 1위 랭킹에 해당하는 8연승을 기록한 양요섭은 올해 하이라이트 완전체로 성공적인 'The Blowing (더 블로잉)' 활동을 펼쳤다. 또한, 정은지와의 컬래버레이션 음원, KBS 2TV '유희열의 스케치북' 예순여섯 번째 목소리 프로젝트로도 리스너들과 활발하게 소통하고 있다.





양요섭은 오는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 'Chocolate Box'를 발매한다. 그 전까지 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.(사진제공 : 어라운드어스 엔터테인먼트)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr