스테이씨, 미니 1집 '스테레오타입'…타이틀곡 '색안경'

신인 걸그룹 스테이씨(STAYC)가 히트메이커 블랙아이드필승과 전군이 합작한 첫 번째 미니앨범을 들고 돌아온다.소속사 하이업엔터테인먼트는 이들이 오는 6일 미니 1집 '스테레오타입'(STEREOTYPE)을 발매한다고 2일 밝혔다.스테이씨가 꾸준히 선보인 이른바 '틴프레시'(TEENFRESH) 콘셉트를 전면에 내세운 앨범이다.틴프레시는 틴에이저(Teenager)와 프레시(Fresh)를 합친 말로 발랄하면서도 건강한 생각을 지닌 10대들을 의미한다.타이틀곡은 이런 매력을 잘 표현한 '색안경'이다.편견을 가지지 말고 있는 그대로를 바라보자는 메시지를 담았다.데뷔 때부터 스테이씨 곡을 프로듀싱한 하이업의 대표 프로듀서 블랙아이드필승과 전군이 2년 전에 스테이씨를 위해 처음으로 만든 곡이다.블랙아이드필승은 "건강하고 생각 있는 아이돌을 만들어보자는 스테이씨 결성 취지와 가장 적합한 음악"이라며 "뻔한 사랑 노래가 아닌 시대적인 공감을 끌어내고 마음으로 감동할 수 있는 그런 음악이 됐으면 한다"고 말했다.이 밖에도 '아일 비 데어'(I'll BE THERE), '슬로 다운'(SLOW DOWN), '콤플렉스' 등이 실렸다.스테이씨는 수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이로 구성된 6인조 그룹으로 지난해 11월 데뷔했다.지난 4월 발표한 곡 'ASAP'(에이셉)은 멜론 등 주요 차트 상위권에 오르며 신인 그룹으로는 의미 있는 성과를 올렸다./연합뉴스