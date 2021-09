새로운 로고까지 '궁금증 UP'

그룹 온리원오브 유정 /사진=에잇디엔터테인먼트 제공

그룹 온리원오브가 의문의 티저 이미지로 호기심을 증폭시켰다.소속사 에잇디엔터테인먼트는 1일 0시 공식 SNS에 온리원오브의 새 티저 이미지를 기습 공개했다.그레이 계열 바탕 아래 유정의 강렬한 비주얼이 담긴 티저 이미지엔 기존에 보지 못한 온리원오브의 새 로고가 더해져 궁금증을 자아낸다.이와 함께 남겨진 '나는 너를 원해. 그러니 용기내서 나를 좋아해줘(I do want you. So be brave and Want me back.)'라는 글귀가 컴백을 암시하는 것인지 팬들의 추측을 불러일으키고 있다.온리원오브 유정을 시작으로 에잇디엔터테인먼트는 멤버들의 개인 컷을 순차적으로 공개할 예정이다.온리원오브는 지난 2019년 5월 데뷔해 앨범 '닷 포인트 점프(dot point jump)'를 시작으로 '라인 선 굿니스(line sun goodness)' 그리고 '프로듀스드 바이 [ ] 파트 원, 투(Produced by [ ] Part1-2)', '인스팅트 파트. 1(Instinct Part. 1)' 시리즈까지 작은 점이 모여 선을 만들고, 그 선들은 다시 면을 완성시킨다는 웅장한 세계관을 음악으로 담아내 주목을 받았다.지난 7월에는 '프로듀스드 바이 마이셀프(Produced by [myself])'로 첫 자체 프로듀싱 앨범까지 발매하며 실력파 아이돌로 비상했다.최근 멤버 러브가 탈퇴하며 6인조로 팀 재정비를 마친 온리원오브가 어떤 모습으로 돌아올지 기대가 모아진다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com