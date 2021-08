팬데믹 속 희망가 '어게인스트 더 윈드'…12개국서 70명 참여

전 세계 12개국에서 모인 뮤지션 70팀이 팬데믹을 극복하자는 메시지를 담은 희망가를 발표한다.음반사 사운드리퍼블리카는 26일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 극복 글로벌 음악 프로젝트 '투게더 인 호프'(Together In Hope)의 메인 주제곡 '어게인스트 더 윈드'(Against The Wind)를 발매한다고 밝혔다.코로나19라는 시련의 바람을 넘어서자는 희망 메시지를 담은 팝 장르 곡이다.에일리, 혼성그룹 카드 멤버 BM, 울랄라세션 출신 박광선 등 국내 아티스트와 미국, 일본, 이탈리아, 아일랜드, 이스라엘, 루마니아 등에서 활약하는 해외 아티스트들이 가창에 참여했다.총괄 프로듀서 겸 작곡가 매드 소울 차일드는 "뮤지션들이 한목소리로 부르고 연주한 웅장한 하모니가 힘겨운 시간을 보내고 있는 전 세계인들을 일으킬 힘을 실어줄 것"이라고 전했다.이 곡 발매로 발생한 수익은 사운드리퍼블리카와 프로젝트를 기획한 글로벌 자선단체 '인 플레이스 오브 워'(In Place of War)에 전달되며, 이후 저개발국의 코로나19 백신 공급과 환자 치료에 쓰일 예정이다./연합뉴스