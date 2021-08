서리 'Dive with you', 첫사랑 기억 조작 노래로 입소문 솔솔…9월 실사 M/V 향한 기대 UP

[연예팀] 리(Seori)가 'Dive with you'로 호평을 이어가고 있다.





서리가 지난 22일 발매한 네 번째 싱글 'Dive with you (다이브 위드 유) (feat. eaJ)'가 음악 팬들 사이에서 입소문을 타고 있다. 서리와 DAY6(데이식스) Jae(제이)는 여름 바다를 배경으로 이것저것 재지 않고 다이빙하듯이 그저 사랑에 뛰어드는 연인들의 이야기를 표현했다. 사운드부터 시원한 사랑 노래가 늦여름 가요계에 기분 좋은 에너지를 선사하고 있다.





이에 'Dive with you'는 미국 미디어 컴퍼니 지니어스에서 K-R&B 차트 2위로 진입하는 등 글로벌한 반응을 얻으면서 순항 중이다.





특히 청명한 감성과 잘 어울리는 서리와 DAY6(데이식스) Jae(제이)의 매력적인 음색이 모두의 순수하고 열정적이었던 첫사랑을 소환하며 긍정적인 의미의 '기억 조작'을 불러일으킨다. 지난 22일과 23일에는 연인들의 모습을 일러스트로 표현한 리릭 비디오와 스토리보드 버전 뮤직비디오가 서리의 공식 유튜브에 연이어 공개되면서 압도적인 분위기로 몰입감을 끌어올리고 있다.





레이블 ATISPAUS(아티스파우스) 측은 "뮤직비디오 실사 버전은 9월 중으로 공개될 예정"이라고 밝혀 기대감을 고조시키기도 했다.





'Dive with you'는 서리가 직접 작사, 작곡, 편곡에 참여한 트랙이다. 서리는 조금은 선선해진 늦여름과 잘 어울리는 'Dive with you'를 통해 자신의 유니크한 색깔과 폭 넓은 스펙트럼을 또 한번 입증했다.





서리는 지난해 5월 첫 EP '?depacse ohw'로 데뷔한지 1년여 만에 전 세계가 주목하는 아티스트로 확실히 자리매김했다. 같은 해 12월 'Trigger (트리거)'부터 올해 3월 'Lovers in the night (러버스 인 더 나이트)', 6월 '긴 밤'과 이번 'Dive with you'까지 연이어 네 장의 싱글을 선보이면서 글로벌 리스너들의 취향을 저격한 신예 싱어송라이터로도 입지를 다지고 있다.





다른 아티스트들과 뜻깊은 협업도 서리의 행보를 주목하게 만든다. 서리는 '긴 밤'에서 기리보이와 호흡을 맞췄고, 투모로우바이투게더의 두 번째 정규앨범 타이틀곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori (제로 바이 원 러브송)'에 피처링하는 등 만능 음악적 케미스트리를 보여주고 있다.





특히 DAY6 제이와는 지난해 유튜브로 공개된 'It just is (잇 저스트 이즈)'에 이어 이번 'Dive with you'로 또 한번 호흡을 맞춰 남다른 시너지를 보였다.





활발한 음악 행보로 리스너들에게 각인되고 있는 서리는 오는 11월 미국에서 열리는 'HITC (Head In The Clouds & Arts Festival)'에 참여하는 등 전 세계를 무대로 더욱 다채로운 활동을 이어갈 예정이다.(사진제공: ATISPAUS)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr