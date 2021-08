‘제로:피버 파트 3’로 돌아오는 에이티즈, ‘프로모션맵’까지 오픈

[연예팀] 에이티즈(ATEEZ)가 새 앨범 타이틀과 함께 프로모션 맵을 공개해 본격적인 컴백 카운트다운을 알렸다.

오늘(23일) 정오 에이티즈는 공식 SNS에 새 앨범 ‘제로 : 피버 파트 3(ZERO : FEVER Part.3)’가 새겨진 프로모션 맵을 게재했다.

파란색과 초록색의 클립보드 배경으로 꾸며진 프로모션 맵에 따르면 에이티즈는 각종 티저 사진과 퍼포먼스 프리뷰 영상 등 다양한 콘텐츠는 물론, 물음표로 표시된 일정과 함께 9월13일에는 앨범 발매기념 컴백 쇼케이스를 예고해 눈길을 끌었다.

특히 팬들은 앞서 공개했던 컴백 포스터에서 ‘I know you get déjà vu’위에 겹쳐 씌여진 문장 ‘You’re my shining star’이 서로 다른 서체인 것에 주목, 각각 두 가지 노래의 가사가 아니냐는 추측이 나오기도 하는 등 다양한 스포일러 찾기가 또 하나의 재미를 선사하고 있다.

에이티즈는 지난 3월 발매한 ‘제로 : 피버 파트 2(ZERO : FEVER Part.2)’에 이어 약 반년 만에 ‘제로 : 피버 파트 3’로 돌아오는 가운데, 컴백 포스터부터 세계관의 주요 단서 ‘크로머’가 파괴된 모습으로 충격을 선사했다. 이에 새 앨범에서 앞으로 어떤 스토리가 이어져 나갈지 이 또한 팬들의 기대감과 설렘을 고조시키는 중이다.

한편 에이티즈의 새 앨범 ‘제로 : 피버 파트 3(ZERO : FEVER Part.3)’은 오는 9월 13일 오후 6시 각 음원사이트에서 공개된다.(사진제공: KQ엔터테인먼트)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr