가수 양준일이 두 번째 싱글 ‘Shut up, I Love you'를 19일 정오에 발표한다.이날 양준일은 소속사를 통해 "버티기 어려운 힘든 상황이지만 나와 사랑하는 사람을 위해 소중한 것을 찾아 떠나는 이야기를 담아냈다"고 전했다.‘Shut up, I Love you'는 한글과 영어, 두 가지 버전으로 발매된다. 펑키한 미디엄 템포의 뉴트로 댄스곡으로 V2 앨범부터 계속해서 호흡을 맞춰온 발 가이너가 작곡하였다.뉴트로의 아이콘으로 많은 이슈 속에 컴백한 양준일은 지난 2월에 1st 미니 앨범 'Day by Day'을 발매해 인터파크 음반 ‘연간 베스트셀러 1위’를 기록 중이다.양준일은 뜨거운 팬들의 사랑에 보답하고자 다양한 모습을 담아낸 포토북 형태의 두 번째 싱글을 기획했다.신곡 ‘Shut up, I Love you’는 19일 정오에 온라인 음원이 선공개되고 추후 예약판매를 통하여 포토북 싱글이 발매될 예정이다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com