싱어송라이터 오핑, 첫 정규앨범…"현실에서 찾는 파라다이스"

싱어송라이터 오핑(Offing)이 데뷔한 지 4년 만에 처음으로 정규앨범을 내놓는다.소속사 매직스트로베리사운드는 19일 정오 오핑의 정규 1집 '파라다이스 이즈 웨어 위 아'(Paradise Is Where We Are)가 발매된다고 이날 밝혔다.앞서 17일 소속사 소셜미디어를 통해 선공개한 '티미드'(timid)를 비롯해 타이틀곡 '피시 탱크'(Fish Tank)와 '독스 인 론리 비치'(Dogs In Lonely Beach), '페이백', '메시지' 등 12트랙을 수록했다.어려운 현실 속에서도 자신만의 파라다이스(낙원)를 찾아가자는 메시지를 담은 이번 앨범은 오핑이 모든 곡을 직접 프로듀싱했다.소속사는 "현시대의 젊은이들이 공감할 수 있을 만한 곡들로 앨범을 채웠다"며 "오핑의 셀프 프로듀싱 능력을 확인할 수 있을 것"이라고 소개했다.사운드클라우드에 여러 자작곡을 올리며 음악 팬들의 관심을 받던 오핑은 2017년 싱글 '버스데이 할렘'(Birthday Harlem)으로 정식 데뷔했다.얼터너티브 록을 기반으로 한 로파이 사운드와 청춘의 시대상을 반영하는 위트 있고 신선한 가사가 특징인 음악을 선보이고 있다.대표곡으로 '유리멘털', '스테이', '파도' 등이 있다./연합뉴스