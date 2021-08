BTS, 일본 베스트앨범으로 빌보드 19위…자체 최고 순위 데뷔

'퍼미션 투 댄스'는 메인 싱글 55위 기록하며 5주째 '차트 인'그룹 방탄소년단(BTS)이 일본 베스트앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 19위에 올랐다.17일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신차트에 따르면 방탄소년단의 일본 앨범 'BTS, 더 베스트'는 빌보드 200에서 19위로 진입했다.방탄소년단의 일본 앨범으로는 자체 최고 데뷔 기록이다.이들은 2018년 일본 정규 3집 '페이스 유어셀프'(Face Yourself)로 이 차트 43위로 진입했고 지난해에는 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~'(MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~)가 115위로 데뷔했다.정규 4집은 이후 CD가 출시되며 한 달 만에 100계단 이상 순위가 뛰어올라 14위에 오르기도 했다.'BTS, 더 베스트'는 방탄소년단이 일본에서 활동하며 내놓은 곡을 망라한 앨범으로 일본에서는 지난 6월에, 미국에서는 이달 6일에 출시됐다.일본에서 발매 당시 오리콘 주간 앨범 차트에 3차례 정상에 오르고 일본 레코드협회로부터 '밀리언'(100만장 이상 출하) 인증을 받는 등 크게 흥행했다.한편, 방탄소년단의 신곡 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)는 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 55위에 오르며 5주째 차트를 지켰다.전주보다 28계단 하락한 순위다.지난달 9일 나온 이 곡은 발매 직후 7주 연속 정상 자리를 지키던 BTS '버터'를 밀어내고 1위를 차지한 바 있다.이후 다시 '버터'에 정상 자리를 내줬다./연합뉴스