서리, 데이식스 제이와 재회…22일 'Dive with you'로 2개월 만 초고속 컴백

[연예팀] 서리(Seori)가 'Dive with you'로 돌아온다.





17일 레이블 아티스파우스(ATISPAUS)는 "서리가 오는 22일 네 번째 싱글 'Dive with you (다이브 위드 유)'를 발매한다. 데이식스(DAY6)의 제이(Jae)가 'Dive with you'의 피처링을 맡았다"라고 밝혔다.





함께 공개된 'Dive with you' 앨범 커버는 푸른 하늘, 에메랄드빛 바다, 선명한 무지개, 하얀 새, 자유로운 소녀의 이미지를 담고 있어 맑고 청량한 분위기가 기분 좋은 시원함을 선사한다.









서리는 'Dive with you'를 통해 지난 6월 발매한 '긴 밤' 이후 2개월 만에 가요계에 컴백한다. 지난해 5월 첫 EP '?depacse ohw'로 정식 데뷔한 이후 'Trigger (트리거)', 'Lovers in the night (러버스 인 더 나이트)', '긴 밤'에 이어 'Drive with you'까지 벌써 네 번째 싱글을 선보이는 서리의 열일 행보가 눈길을 끈다.





'긴 밤'에서 기리보이와 함께 감각적인 하모니를 들려준 서리는 이번 'Dive with you'에서는 데이식스 제이(eaJ)와 특별한 호흡을 맞췄다. 서리와 데이식스 제이는 지난해에도 유튜브에서 컬래버레이션 곡 'It just is (잇 저스트 이즈)'를 공개하며 남다른 음악적 케미스트리를 입증한 바 있다. 이번엔 음원으로 만나볼 서리와 제이의 신선한 시너지가 벌써부터 반가움을 자아낸다.









최근 서리는 '긴 밤' 발매와 더불어 투모로우바이투게더의 두 번째 정규앨범 타이틀곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori (제로 바이 원 러브송)'에 피처링으로 참여하고, 프리미엄 아이스크림 브랜드 나뚜루 모델로서 자작곡 '진한 딸기빛 하루' 뮤직비디오를 공개하는 등 폭 넓은 음악 활동을 펼치고 있다.





이를 통해 독보적인 음색과 스타일로 글로벌 리스너들을 사로잡은 서리는 올해 하반기에도 'Dive with you' 발매와 11월 미국에서 열리는 88라이징 주최 'HITC (Head In The Clouds & Arts Festival)' 참여 등 활발한 행보로 자신만의 유니크한 음악 세계를 드러낼 전망이다.





한편, 서리의 네 번째 싱글 'Dive with you (feat. eaJ)'는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.(사진제공: ATISPAUS, JYP엔터테인먼트)





