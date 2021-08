두루두루아티스트컴퍼니는 신예 싱어송라이터 임금비를 영입했다고 17일 밝혔다.두루두루에 여성 뮤지션이 합류한 것은 임금비가 처음이다.이곳에는 혁오, 장기하, 카더가든, 강산에, 이디오테잎, 오존 등이 소속돼 있다.미국 뉴욕에서 재즈 보컬을 공부한 임금비는 청량한 목소리와 소소한 일상을 담은 음악을 선보인다.지난해 7월 싱글 '스니킨 인투 유어 하트'(Sneakin' Into Your Heart)로 데뷔했으며, 이후 발표한 첫 EP(미니앨범) 타이틀곡 '908'은 텔레비전 광고 음악으로 사용됐다.아이유 정규 5집 '라일락' 수록곡 '에필로그'를 작곡하고 오존의 앨범 'co' 타이틀곡 '스누즈'(Snooze)를 작사·작곡하는 등 작곡가로서도 두각을 나타내고 있다./연합뉴스