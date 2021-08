조연배우 A 씨, 의사 형부와 불륜

상간녀 위자료 3000만원 지불

재연 배우 A 씨가 14살 연상의 의사 형부와 불륜을 저지르고 거액의 위자료를 지불했다.지난 3일 스포츠경향에 따르면 재연 배우 A 씨는 사촌 언니 B 씨의 남편과 몰래 동거를 시도하고 불륜 사이로 발전하는 등 행각을 벌이다 발각, 위자료를 지급했다.A 씨의 이종사촌 B 씨는 수입이 일정치 않은 A 씨를 안타깝게 여겨 2018년 9월 남편 C 씨가 강원도에 개원한 의원에서 접수와 수납 일을 맡겼다.이 과정에서 A 씨와 C 씨가 불륜 사이로 발전, 거액의 쇼핑, 잦은 외박을 하다 덜미를 잡혔다.사촌 B 씨는 "근무가 시작되자 A 씨는 어렵게 자라온 자신의 가정환경에 비해 의사 형부의 수입이 매우 큰 사실을 확인하고 막장드라마 스토리 같은 계획을 세운 것 같다. 형부의 가정을 파탄 내고 새 살림을 차리려 했다"고 주장했다.상치 않은 상황임을 직감한 언니는 A 씨에게 병원에 출근하지 말라고 부탁했으나 A 씨는 지난해 4월 몰래 강원도에 있는 병원 근처 원룸을 얻어 B 씨와 동거를 시도하기도 했다고.가족들이 이를 안 후 A 씨를 만류했지만 가족들과의 인연을 끊고 C 씨와 새살림을 차릴 계획을 꾸몄다. 올해 춘천의 오피스텔을 잡아 C 씨와 동거를 다시 시작했다. 이후 사촌 B 씨는 A 씨에 대해 상간녀 소송을 냈다.법정에서 A 씨는 "형부와 호텔에 간 것은 맞지만 막걸리와 파전 먹다 잠든 것"이라고 항변한 것으로 알려졌다.재판부는 이를 받아들이지 않고 부부 공동생활을 침해한 행위로 위자료 지급 판결을 냈다. A 씨는 재판에서 패소해 3000만 원의 위자료를 지급한 것으로 드러났다.A 씨는 KBS Joy '연애의 참견 3'에 출연했던 재연 배우인 것으로 알려졌다. 해당 프로그램 제작진은 "다수의 배우들이 출연하고 있는 프로그램 특성상 관련 없는 배우들에게 2차 피해가 발생할 수 있으므로 추측성 보도는 자제 부탁드린다"고 당부했다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com