[연예팀] 서리(Seori)가 88라이징의 선택을 받은 이유를 직접 증명하고 있다.





서리는 글로벌 미디어 회사 및 레이블 88라이징(88rising)에 합류한 이후 지난해 12월 'Trigger (트리거)'와 올해 3월 'Lovers in the night (러버스 인 더 나이트)'와 6월 '긴 밤' 등 세 장의 싱글을 발매했다. 지난 5월에는 88라이징의 언택트 자선 콘서트 'Asia Rising Together (아시아 라이징 투게더)'에 참여하며 전 세계 음악 팬들에게 서리의 능력치와 음악적 색깔을 알리는 기회를 얻었다.





미국에서 아시아 음악을 주도하는 88라이징은 지난해부터 서리에게 러브콜을 보내며 꾸준한 관심을 표현해왔다. 서리가 88라이징 소속 아티스트 니키(Niki)의 'Lose (루즈)'를 커버한 영상은 유튜브에 공개돼 먼저 큰 호응을 불러모았다. 올해 'Lovers in the night' 발매와 함께 정식으로 88라이징 합류 소식을 알린 서리는 그 신뢰에 화답하듯 더욱 활발한 음악 활동을 통해 '글로벌 신예'로서 입지를 굳건히 하고 있다.





특히 영어 가사로 이뤄진 'Lovers in the night'는 88라이징에서 연결해준 작곡진과 함께 만든 곡이다. 'Lovers in the night' 뮤직비디오는 4개월 만에 520만 뷰를 돌파하는 등 서리의 유튜브 채널 안에서도 가장 높은 조회수를 기록했고, 어쿠스틱 라이브 버전과 비하인드 영상 등 추가 콘텐츠 역시 뜨거운 반응을 얻었다. 이를 통해 서리는 88라이징과의 궁합을 단번에 입증하게 됐다.





'Lovers in the night' 이후에도 서리는 기리보이와의 컬래버레이션 음원 '긴 밤 (The Long Night)'으로 또 다른 분위기의 공감과 편안함을 선사했다. 또한, 투모로우바이투게더의 두 번째 정규앨범 타이틀곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori (제로 바이 원 러브송)' 피처링, 프리미엄 아이스크림 브랜드 모델로서 선보인 '진한 딸기빛 하루'를 연이어 선보여 폭 넓은 음악 스펙트럼을 소화했다.





그래서 해외 음악 팬들과 국내외 아티스트 및 언론과 평단까지 서리의 행보를 주목하고 있다. 서리는 독보적인 목소리와 표현력, 이 모든 것을 아우르는 자신만의 감성과 색깔을 담은 음악으로 글로벌 눈도장을 찍는 데 성공했다. 88라이징이라는 든든한 파트너와 만난 뒤에는 더욱 확신 있는 음악 활동을 펼치고 있다.





서리는 오는 11월6일과 7일(미국 시간 기준) 미국 캘리포니아주 패서디나의 로즈볼에서 진행되는 'HITC(Head In The Clouds & Arts Festival)' 무대에 오른다. 젊은 뮤지션들의 재능 계발을 위해 88라이징에서 주최하는 이번 'HITC 페스티벌'에서도 서리는 특별한 무대로 모두에게 힘이 되는 음악을 전해줄 예정이다.





88라이징이 선택한 이유를 매번 완성도 높은 음악과 무대로 직접 증명하고 있는 서리가 올 하반기에는 'HITC 페스티벌'을 비롯해 또 어떤 왕성한 행보를 이어갈지 이목이 집중된다.(사진제공: ATISPAUS)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr