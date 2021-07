8월 12일 미니 4집 '마이 컬렉션' 발매

가수 박지훈의 신보 트랙리스트가 베일을 벗었다.박지훈은 30일 0시 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 '마이 컬렉션(My Collection)'의 트랙리스트 이미지를 게재했다.공개된 이미지 속 박지훈의 모습은 마치 퍼즐 조각처럼 부분적으로 표현돼 있어 더욱 궁금증을 자극했다.트랙리스트에 따르면 새 미니앨범에는 타이틀곡 '갤러리(Gallery)'를 비롯해 인트로 '프레젠트 온 더 스테이지(Present on the stage)', '로스트(LOST, feat.릴보이)', '스트로베리(Strawberry)', '아이 원더(I Wonder)', '파도에게' 등 총 6곡이 수록됐다.'쇼미더머니9' 우승자 릴보이가 수록곡 '로스트'를 피처링하고, 싱어송라이터 콜드가 '스트로베리'의 프로듀싱에 참여하는 등 탄탄한 뮤지션들과의 협업으로 박지훈만의 음악 컬렉션을 완성시켰다. 무엇보다 타이틀곡 '갤러리'를 통해 이번 신보 '마이 컬렉션'의 정체성을 완성도 있게 표현할 것으로 기대를 모은다.트랙리스트에 이어 박지훈은 오는 8월 28일 개최하는 '2021 박지훈 온라인 콘서트-Your Collection(유어 컬렉션)'의 포스터를 잇달아 공개하며 팬들의 설렘을 증폭시켰다.박지훈은 온라인 콘서트를 통해 신보 '마이 컬렉션'을 비롯한 네 장의 미니앨범 '어 클락(O'CLOCK)', '360', '더 더블유(The W)'와 첫 번째 정규앨범 '메시지(MESSAGE)'까지 본인의 컬렉션을 총망라한 무대를 선보이며 전 세계 글로벌 팬들을 사로잡을 예정이다.특히 이번 온라인 콘서트는 K팝 솔로 아티스트 최초 최첨단 실감형 콘서트로 진행돼 더욱 기대를 모은다.박지훈의 네 번째 미니앨범 '마이 컬렉션'은 오는 8월 12일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com