'30일 컴백' 드림캐쳐, 스페셜 앨범 타이틀곡 'BEcause' 리릭 스포일러 공개…메탈록 카리스마 예고

[연예팀] 드림캐쳐가 가사 스포일러로 신곡에 대한 궁금증을 한껏 높였다.





드림캐쳐(지유, 수아, 시연, 한동, 유현, 다미, 가현)는 지난 26일 오후 공식 SNS 채널에 스페셜 미니앨범 'Summer Holiday(서머 홀리데이)'의 타이틀곡 'BEcause(비커즈)' 리릭 스포일러 영상을 게재했다.





공개된 영상은 강렬한 붉은 색감으로 신비로우면서 오싹한 분위기를 자아내고 있다. 여기에 '파랗게 파랗게 질려가 / 조금 더 멋지게 보여 줘 그 몸짓 / BEcause I like you' 등의 가사가 담겨 있어 드림캐쳐만의 사랑 노래임을 짐작하게 했다.





특히 파워풀하면서 시원함이 느껴지는 드림캐쳐 특유의 메탈록 사운드와 함께 'BEcause'의 한 소절이 흘러나와 완곡에 대한 기대감을 고조시켰다.





드림캐쳐의 신보 'Summer Holiday'는 전작 'Dystopia : Road to Utopia(디스토피아 : 로드 투 유토피아)'로 '디스토피아' 시리즈를 마무리한 드림캐쳐가 새로운 이야기를 펼쳐가기 전, 전 세계 'InSomnia(인썸니아)'를 위해 준비한 특별한 선물 같은 앨범이다. 드림캐쳐는 다채로운 장르의 음악과 새로운 퍼포먼스로 음악 팬들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.





한편, 드림캐쳐의 스페셜 미니앨범 'Summer Holiday'는 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.(사진제공: 드림캐쳐컴퍼니)





