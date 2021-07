오디션 프로그램 'K팝 스타' 시즌 5 우승자인 가수 CHAI(이수정)가 월드스타 엔터테인먼트와 전속계약을 맺었다.월드스타 엔터테인먼트는 26일 "CHAI와 전속 계약을 맺었다"며 "뮤지션으로서 인상적인 행보를 보여왔던 CHAI가 성장해 나가는 데 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.CHAI는 2016년 방영된 SBS 오디션 'K팝 스타' 시즌 5에 출전해 우승하며 얼굴을 알렸다.출전 당시 시리즈 최초로 심사위원 평가 만점을 기록하기도 했다.이후 2019년 6월 CHAI 라는 이름으로 디지털 싱글 '기브 앤드 테이크'(Give and Take)를 발매하고 데뷔했으며 '김미 댓'(Gimme That), '타임즈 업'(Time's Up) 등의 곡을 발표했다.이전 소속사인 안테나와는 전속계약이 지난 5월 1일 자로 종료됐다.월드스타 엔터테인먼트에는 가수 나다, 유제이, 유지니, 전 국가대표 펜싱선수 남현희, 뮤지컬 배우 정유지 등이 소속돼 있다./연합뉴스