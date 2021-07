오는 8월 4일 미니 4집 발매

5개월 만 컴백, 성장세 잇는다

그룹 위클리 미니 4집 트랙리스트 /사진=플레이엠엔터테인먼트 제공

그룹 위클리(Weeekly)가 활기찬 에너지로 가득한 '홀리데이 파티'로 초대한다.플레이엠엔터테인먼트는 23일 0시 위클리 공식 SNS 등을 통해 위클리 미니 4집 '플레이 게임 : 홀리데이(Play Game : Holiday)'의 트랙리스트 이미지를 공개했다.위클리 미니 4집의 타이틀곡으로 낙점된 '홀리데이 파티(Holiday Party)'는 위클리표 썸머송으로, 소중한 사람들과 함께 보내는 '홀리데이 파티'의 즐거움을 그린다. 멤버들의 다이내믹한 보컬과 위클리만의 생기 넘치는 긍정 에너지가 합쳐져 매력적인 썸머송을 완성시켰다.신보에는 타이틀곡 외에도 '위크엔드(Weekend)', '체크 잇 아웃(Check it out)', '라 루나(La Luna)', '메모리즈 오브 써머 레인(Memories of Summer Rain)'까지 총 5곡의 다채로운 장르가 수록돼 여행의 설렘과 추억을 주제로 '한 여름 밤의 꿈' 같은 위클리만의 특별한 여름 여행기를 선보인다. 앨범 전체가 여름 휴가의 여정을 그대로 담아낸 듯 유기적으로 이어져 듣고 즐기는 재미를 더할 예정이다.위클리는 지난 3월 미니 3집 '위 플레이(We play)'로 음반, 음원, 뮤직비디오 조회수 모두 '커리어 하이' 성적을 달성했다. 특히 활동곡 '애프터 스쿨(After School)'은 미국 스포티파이 바이럴 50 글로벌 차트 1위, 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 21위를 차지한 데 이어, 포브스(Forbes)와 타임지(TIME)의 집중 조명을 받아 화제를 모았다. 기세를 이어 5개월 만에 컴백하며 상승세에 박차를 가할 전망이다.위클리의 신곡 '홀리데이 파티'는 오는 8월 4일 오후 6시에 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com