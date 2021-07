‘갓달소’ 이달의 소녀 네 번째 미니앨범 ‘&’, 유나이티드 월드 차트 7위 진입

[연예팀] 이달의 소녀(LOONA)의 기록 행진이 계속되고 있다.

지난달 발매된 이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜)의 네 번째 미니앨범 '&'(앤드)는 지난 17일(현지시간) 전 세계 음반 판매량 집계 사이트인 미디어 트래픽(Media Traffic)이 발표한 유나이티드 월드 차트(United World Chart)에 7위로 이름을 올렸다.

유나이티드 월드 차트는 미디어 트래픽사가 세계 주요 국가의 앨범 판매량을 집계해 주간 단위로 발표하는 차트로, 한국 음반 판매량을 포함해 미국 빌보드 및 일본 오리콘, 영국 UK 차트 등 40개국의 앨범 판매량이 집계되어 반영되는 글로벌 앨범 차트다.

이달의 소녀의 이번 앨범에는 타이틀곡 'PTT (Paint The Town)'를 비롯해 인트로곡 '&', 'WOW', 'Be Honest', 영어곡 'Dance On My Own', 'A Different Night', 'U R'까지 총 7곡이 수록됐고, 다양한 장르처럼 이달의 소녀의 매력이 총망라한 앨범이다.

한편, 이달의 소녀는 신보 ‘&’로 국내외 글로벌 팬들을 사로잡으며 아이튠즈 월드와이드 차트 3일 연속 1위, 미국을 포함한 36개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위, 완전체 첫 음악방송 1위, 자체 초동 기록 경신 등 '4세대 핵심 걸그룹'의 영향력을 입증하고 있다.(사진제공: 블록베리크리에이티브)





