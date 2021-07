'K-하우스 리더’ 프로듀서 박혜진, 오는 9월 첫 정규앨범 ‘Before I Die’ 발표

[연예팀] ‘피치포크’ ‘롤링스톤’ ‘NME’ 등 유력 매체들의 주목을 받으며 글로벌 ‘K-하우스(K-House)’ 흐름을 이끄는 DJ 겸 프로듀서 박혜진(Park Hye Jin)이 오는 9월10일 첫 정규 앨범 ‘Before I Die’를 발표한다.





이태원 클럽 피스틸(Pistil)의 하우스 DJ로 활동을 시작한 박혜진은 2018년 본인의 이름으로 첫 EP ‘If You Want It’을 발표했다. ‘아이디(i-D) 매거진’ ‘보일러 룸(Boiler Room)’ ‘페이더(FADER)’ ‘믹스맥(Mixmag)’과 같은 유력 매체들의 호평을 받은 박혜진을 두고 유명 일렉트로닉 매거진 ‘디제이맥(DJ MAG)’ 아시아 판은 ‘페기 구에 이어 또 한 명의 한국인 여성 스타 프로듀서 등장!’이라는 수식을 덧붙였다. 이후 박혜진은 프리마베라 사운드(Primavera Sound), 두어(Dour) 등 유명 페스티벌에 초청받으며 더 많은 이들에게 본인의 이름을 알렸다.

영국의 저명한 인디 레이블 닌자 튠(Ninja Tune)의 부름을 받은 박혜진은 2020년 7월 2일 두 번째 EP ‘How Can I’를 발표했다. 월드 투어 과정의 감정을 ‘If You Want It’에서 틈틈이 선보였던 한국어 / 영어 랩과 사운드로 더욱 과감히 펼친 작품으로, 댄서블한 테크노, 하우스를 활용한 사운드로 다재다능한 면모를 보여준 앨범이다.

‘K-하우스’에 얽매이지 않고 자신만의 스타일을 만들어나가겠다는 아티스트의 음악에 영국의 음악 매체 ‘NME’는 ‘하우스, 테크노, 랩, 풋워크를 혼합하여 세계를 순회하며 디제잉 한 아티스트의 감정을 담은 작품’이라는 평과 함께 별 4개를 부여했다. EP 수록곡 ‘Like This’는 ‘믹스맥’이 선정한 2020년 올해의 곡 리스트에 포함됐으며 인기 축구 게임 ‘피파 2021’ 사운드트랙에 수록되기도 했다.

글로벌 음악 신의 인정과 함께 박혜진은 더욱 활동 범위를 넓혀왔다. 지난해 9월에는 ‘If You Want It’의 수록곡 ‘Call Me’를 실력파 알앤비 소울 아티스트 블러드 오렌지(Blood Orange)와 함께 프리스타일로 믹스했으며, 올해 5월25일에는 음악가 클램 카지노(Clams Casino), 테이크 에이 데이 트립(Take A Daytrip)과 함께한 싱글 ‘Y Don’t U’를 발표했다.

‘뉴욕타임스’는 ‘Call Me’ 프리스타일 트랙에 대해 ‘중단되었고, 고립되었으며, 놀랍다’는 극찬을 남겼고, ‘애플 뮤직’은 ‘Y Don’t U’를 ‘베스트 뉴 송’으로 큐레이션 했다. ‘NME’는 박혜진을 ‘2021년 떠오를 아티스트’ 리스트에 선정하였으며, 영국 ‘GQ’ 매거진과 ‘스테레오검(Stereogum)’도 박혜진을 주목할 아티스트로 선정했다.

현재 LA를 기반으로 활동 중인 박혜진은 첫 정규 앨범 ‘Before I Die’의 작곡, 작사, 프로듀싱을 총괄했다. 7월7일 선공개한 싱글 ‘Let’s Sing Let’s Dance’를 통해 새 앨범을 살펴볼 수 있는데, 차분한 피아노 연주와 테크노 비트, 박혜진의 몽환적인 랩이 어우러지며 힙합과 다운템포 장르를 혼합하여 독특한 그만의 스타일을 완성한다.

총 15곡이 수록된 정규 앨범 발매 이후 박혜진은 롤라팔루자(Lollapalooza), 피치포크 파리(Pitchfork Paris), 마그네틱 필드(Magnetic Fields) 페스티벌에 참여한다. 10월7일부터는 캐나다 토론토, 뉴욕, 마이애미, 뉴올리언스를 순회하는 북미 투어 일정을 소화한다. 이후 일본으로 건너와 도쿄에서 열리는 재팬 앳 콘택트(Japan At Contact)와 오사카에서 개최되는 블랙 체임버(Black Chamber) 페스티벌에 참여할 예정이다.

오는 7월26일 ‘Whatchu Doin Later’, 8월16일 ‘I Need You’ 두 곡을 선공개 예정인 박혜진의 정규 앨범 ‘Before I Die’는 9월10일 140g 블루 컬러 바이닐, 핑크 딜럭스 바이닐, 카세트 테이프, CD, 디지털 앨범 등 다양한 포맷으로 발매된다. 박혜진의 밴드캠프와 닌자 튠 박혜진 아티스트 페이지에서 예약 구매가 가능하다.(사진제공: EMA)





