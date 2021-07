'바라던 바다'(사진=방송 화면 캡처)

‘바라던 바다’에서 첫 음악 알바생으로 로제가 등장했다.13일 방송된 JTBC 예능 ‘바라던 바다’에서는 낮 영업 공연에 합류한 로제의 모습이 전파를 탔다.로제는 유재하의 '사랑하기 때문에'와 Paramore의 'The Only Excepton'을 선곡해 자이로와 리허설에 들어갔다. 로제는 특유의 소울풀한 감성으로 노래를 한곡씩 자신만의 색깔로 덧입혔다.수현은 이동욱과 식재료를 다듬으면서 "역시 이래서 노동요가 있어야 한다니까"라며 "노래가 있을 때랑 다르네"라며 로제의 노래에 흠뻑 취한 모습을 보였다.자이로 역시 "날씨랑 잘 어울린다"라며 호평했다. 이어진 로제의 'The Only Excepton'을 들은 수현은 "와 여기 한국 맞아? 몰디브 아니야"라며 감탄했다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com