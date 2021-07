CIX (사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 컴백을 예고했다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 13일 0시 공식 SNS를 통해 '1st Album 'OK' Prologue : Be OK' 제목의 리더 필름을 공개했다.공개된 영상은 한 바닷가 근처 잔디에 홀로 앉아 있는 검은 고양이의 모습에서 시작한다. 곧이어 물 위로 점프하는 돌고래와 뗏목 위에 서 있는 천사의 실루엣이 등장했고, 해가 저물자 고양이는 어디론가 향하며 미지의 섬 앞에 도착한 듯한 암시를 줬다.이어 화면이 전환되며 고양이 눈 속에 담긴 미지의 섬이 다시 펼쳐졌고, CIX의 신비로운 로고가 나타나 시선을 사로잡았다.특히 해당 영상 공개 후 트위터 월드와이드 실시간 트렌드에 'CIX 1ST ALBUM BE OK'가 오르며 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.CIX는 지난 2월 네 번째 EP 앨범 헬로 챕터 Ø. '안녕, 낯선 꿈'(4th EP Album HELLO Chapter Ø. 'Hello, Strange Dream')을 발매하고 타이틀곡 'Cinema(시네마)'로 한계 없는 성장과 가능성을 증명했다.데뷔 1년 7개월 만에 'HELLO' 시리즈의 마지막 챕터를 장식한 CIX는 독창적인 세계관과 압도적인 퍼포먼스로 4세대 아이돌 선두 궤도에 올라서며 글로벌이 주목하는 아이돌로 떠올랐다. 이에 CIX가 보여줄 이번 앨범 또한 차별화된 콘셉트와 완성도 높은 곡으로 채워질 것으로 기대가 모이고 있다.한편 CIX는 최근 유니버스 뮤직 신곡 'TESSERACT(테서렉트) (Prod. 후이, Minit)'를 발매하고, Mnet 디지털 스튜디오 M2 새 리얼리티 프로그램 '6백만불의 CIX : The CIX Million Dollar Kids'로 팬들과 만나는 등 컴백 준비와 동시에 다양한 콘텐츠로 활동을 이어가고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com