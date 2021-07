'퍼포 맛집' JUST B(저스트비), 첫 단체 안무 커버 영상 공개…원곡자 UPSAHL "20번 봤다"

[연예팀] JUST B(저스트비) 창작 안무가 원곡자의 감탄을 이끌어 냈다.





JUST B(임지민, 이건우, 배인, JM, 전도염, 김상우)는 13일 공식 유튜브에 UPSAHL(업살)의 'People I Don't Like (피플 아이 돈 라이크)'에 맞춰 창작 안무를 선보이는 단체 커버 영상을 게재했다.





해당 영상이 공개된지 1시간 만에 원곡자 UPSAHL은 자신의 SNS에 JUST B의 공식 SNS 게시글을 공유하며 "이 영상을 20번이나 봤다 (NO BIG DEAL I JUST WATCHED THIS 20 TIMES)"라고 재치 있게 감탄했다. UPSAHL은 'People I Don't Like'를 비롯해 'Drugs', 'STOP!', 'Douchebag' 등으로 국내 리스너들에게도 큰 사랑을 받고 있는 팝 음악 싱어송라이터다.









이번 'People I Don't Like' 커버는 임지민, 이건우, 전도염이 직접 창작한 안무로 구성돼 더욱 특별하다. 지난달 30일 'JUST BURN (저스트 번)' 발매 기념 데뷔 쇼케이스 당시 팬들 앞에서 그 무대를 처음 선보여 뜨거운 호응을 얻었으며, 전날 공식 커버 영상이자 JUST B의 첫 단체 커버 영상으로 공개돼 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.





영상 속 JUST B 여섯 멤버는 올 블랙 스타일로 맞춰 입고 섹시하고 나른한 매력을 마음껏 발산했다. 감각적인 움직임 사이 멤버들의 치명적인 시선 처리도 보는 이들을 매료시켰다. 특히 JUST B가 최근 음악 방송에서 선보이고 있는 데뷔곡 'DAMAGE (데미지)' 무대의 파워풀한 에너지와는 또 다른 무드가 눈길을 끈다.





JUST B는 데뷔 전부터 공식 유튜브에 'COVER by B'라는 제목으로 멤버들의 커버 콘텐츠를 선보이며 다재다능한 면모를 보여주고 있다. 이번 'People I Don't Like' 커버 영상이 글로벌 음악 팬들은 물론 원곡자 UPSAHL의 마음까지 사로잡고 그 실력을 인정 받게 됐다.





한편, JUST B는 지난달 30일 'JUST BURN'을 발매하고 타이틀곡 'DAMAGE'로 활발한 활동을 펼치고 있다. 방용국이 프로듀싱한 'DAMAGE'는 빛이 사라져가고 있는 세상에서 어둠과 고통에 굴복하지 않고 함께 맞서 싸우며 이겨내자는 의미를 담은 트렌디한 곡이다.





'DAMAGE' 뮤직비디오는 일찌감치 1000만뷰를 넘어서는 등 조회수 고공행진을 이어가고 있으며, JUST B가 각종 음악 방송과 다채로운 콘텐츠에서 선보이는 무대에 '퍼포먼스 맛집'이라는 호평이 이어지고 있다.(사진출처: 블루닷엔터테인먼트, UPSAHL SNS)





