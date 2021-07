블랙핑크 로제 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 로제의 솔로 앨범 'R' 타이틀곡 'On The Ground' 뮤직비디오가 2억뷰를 돌파했다.13일 YG엔터테인먼트에 따르면 로제의 'On The Ground' 뮤직비디오는 이날 오전 4시 56분께 유튜브에서 조회수 2억 회를 넘어섰다. 지난 3월 12일 공개된 지 약 123일 만이다.'On The Ground' 뮤직비디오는 화려하고 웅장한 영상미는 물론, '초심'을 이야기하는 노랫말이 로제의 풍부한 감정 연기와 어우러져 음악 팬들의 호응을 얻었다.일주일여 만에 달성했던 유튜브 조회수 1억회 돌파 기록은 한국 여성 솔로 아티스트 최단 기간이었으며 로제는 이 곡으로 51개국 아이튠즈 톱 송 차트, 미국 빌보드 글로벌(Billboard Global) 차트 정상에 처음 올랐다.이로써 로제는 당시 기네스 세계 기록 2개 부문(공개 24시간 내 유튜브 조회수 한국 솔로 가수 1위, 솔로·그룹 모두 빌보드 글로벌 차트 1위 등극 가수)에 공식 등재되며 세계적인 영향력을 확장했다.한편 로제가 속한 블랙핑크는 총 29편의 억대뷰 영상을 보유하고 있다. 블랙핑크의 공식 유튜브 채널 구독자 수는 현재 6300만명에 육박했다. 이는 이 분야 여성 아티스트 중 1위이자 전 세계 1위인 저스틴 비버의 구독자 수를 빠르게 따라잡고 있는 추세다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com