'슈퍼밴드2' 이상순이 기타리스트 김성현을 극찬했다.12일 오후 방송된 JTBC 음악 프로그램 '슈퍼밴드2'에서는 김성현이 완벽한 연주를 선보였다.김성현은 신중현의 '미인'과 Bill Withers의 'Just two of us'를 연주했고 이상순은 김성현에게 "일단 기타를 굉장히 잘 치시는 분이다. '미인'과 다른 곡을 더해서 편곡했는데 굉장히 좋았다"라더니 "이 분 탐내는 분들이 많을 것 같다. 저희도 탐이 난다"라며 극찬했다.윤상도 "한 명 나왔다"라며 그의 실력을 인정했고, 유희열 역시 "이번 시즌의 기타리스트는 김성현이다"라고 평했다.차혜영 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com