브레이브걸스 (사진=브레이브엔터테인먼트)

그룹 브레이브걸스의 장마송 ‘나 혼자 여름 (Piano Ver.)’이 드디어 오늘 베일을 벗는다.금일 정오, 각종 음원 사이트를 통해 브레이브걸스의 디지털 싱글 ‘나 혼자 여름 (Summer by myself) (Piano Ver.)’가 공개된다.‘나 혼자 여름 (Summer by myself)’은 브레이브걸스의 미니 5집 ‘Summer Queen’의 수록 곡으로 신나는 리듬과 서정적인 멜로디 위에 멤버들의 시원한 보이스가 인상적인 곡이다. 또한 발매와 동시에 음원 사이트 상위권에 랭크되는 등 꾸준히 팬들에게 언급되며 많은 사랑을 받고 있다. 소속사 측은 “오늘 낮 12시 발매되는 ‘나 혼자 여름(Piano Ver.)’은 감성적인 피아노 선율과 브레이브걸스 멤버들의 어쿠스틱 감성으로 재탄생한 곡”이라고 밝혀 벌써부터 팬들에게 기대를 모으고 있다.소속사 브레이브 엔터테인먼트 측은 “나 혼자 여름을 사랑해주는 많은 팬분들의 요청으로 인해 준비한 깜짝 선물이다. 원곡의 느낌과는 다르게 감성적인 피아노 선율로 재해석해 장마에 어울리는 곡으로 재탄생 했으니 많은 기대 부탁드린다”라고 전했다.한편 신흥 음원 강자로 주목받고 있는 브레이브걸스의 장마송 ‘나 혼자 여름 (Piano Ver.)’ 피아노 버전은 오늘 오후 12시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com