이지영 이사 주축으로 아티스트 4본부 신설

"최정예 스태프 모인 드림팀" 자신감

JYP, 내년 신인 걸그룹 론칭 /사진=JYP엔터테인먼트 제공

JYP엔터테인먼트가 오는 2022년 2월 신인 걸그룹을 선보인다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 8일 0시 신규 SNS 채널 'JYPn'을 개설하고 영상을 게재했다.공개된 영상 속 "Not an ordinary package. It's extraordinary!"라는 문구는 보는 이들의 호기심을 자극했다. 이는 원더걸스, 미쓰에이, 트와이스, ITZY(있지)까지 걸그룹 명가의 성공 필모그래피를 이어온 JYP의 2022년 뉴 걸그룹 론칭을 알리는 첫 시그널로, ITZY 이후 3년 만에 신인 걸그룹 탄생을 예고했다.특히 JYP는 설립 이래 최초로 여성 사내이사로 선임된 이지영 이사를 주축으로 '2022 JYP 걸그룹'만을 위한 아티스트 4본부를 신설했다.아티스트 4본부는 원더걸스 선미, 2AM 진운, 2PM 닉쿤, 트와이스 정연·사나·지효·쯔위, DAY6 영케이, GOT7 마크·잭슨·유겸, 스트레이 키즈 현진·필릭스 등을 캐스팅하고 트레이닝한 최정예 스태프들이 뭉친 드림팀이다. 이들은 수년간 다져온 노하우에 시도와 발전을 더해 색다른 패러다임을 제시할 전망이라고 JYP는 전했다.9일 0시에는 'JYPn' 채널을 통해 세련된 무드의 포스터를 추가 공개하고 '블라인드 패키지'를 소개했다. '블라인드 패키지'는 "GRAB YOUR FUTURE(미래를 쟁취하라)"라는 슬로건 아래 7월 16일부터 25일까지 단 열흘간 판매하는 신인 걸그룹 데뷔 싱글의 실물 한정반이다. 예약 판매 기간에만 구입 가능하며 사전 판매 기간이 지난 후에는 제작 및 구입이 불가능하다.JYP는 "신인 걸그룹의 어떤 정보도 공개하지 않은 상황 속 미지의 프로모션은 지금까지 수많은 걸그룹을 성공시켜온 패기와 자신감 그리고 K팝의 새로운 장을 열겠다는 강한 의지를 내포하고 있다"고 전했다.한편, JYP의 아티스트 4본부가 선보인 'JYPn'은 next, now, new, 미지수 'n' 등 여러 의미를 담고 있다. 무궁한 가능성을 품은 n과 함께 기대 이상의 파동을 전하겠다는 각오다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com