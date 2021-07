곽시양 (사진=스타하우스)

배우 곽시양이 JTBC 드라마 ‘IDOL (아이돌 : The Coup)’에 주인공으로 출연을 전격 확정 지었다.소속사 스타하우스 엔터테인먼트는 7일 “배우 곽시양이 JTBC 드라마 ‘IDOL (아이돌 : The Coup)’에서 주인공 차재혁을 연기한다”라고 밝혔다.JTBC 하반기 드라마 ‘IDOL (아이돌 : The Coup)’(이하 ‘아이돌’)은 ‘해체’하기 위해 단 한번의 ‘성공’이 필요한 어느 ‘망돌’(망한 아이돌)들의 마지막 이야기를 그리는 드라마다.곽시양은 엔터테인먼트사 스타피스의 대표 차재혁을 연기한다. 차재혁은 좌뇌만 발달시킨 차가운 인간 계산기 오너로 곽시양은 묵직한 카리스마와 현실감 있는 연기로 차재혁의 매력을 다채롭게 풀어낼 계획이다.특히 드라마 ‘하백의 신부 2017’, ‘미생’, ‘뮤직드라마 몬스타’ 등을 집필하며 감성을 자극하는 섬세하고 탄탄한 필력을 보여준 정윤정 작가와 ‘일단 뜨겁게 청소하라’, ‘인수대비’, ‘개인의 취향’ 등으로 빼어난 영상미와 개성 있는 연출을 선보여온 노종찬 감독이 뮤직드라마로 만나면서 작품에 대한 궁금증도 커져가고 있다. 뿐만아니라 안희연, 김민규가 캐스팅을 확정지으며 화려한 라인업을 완성하며 기대를 높이고 있다.곽시양은 올가을 방송 예정인 SBS ‘홍천기’부터 JTBC ‘아이돌’까지 차기작을 확정하며 열일 행보를 예고했다. 그동안 곽시양이 드라마 ‘앨리스’ ‘웰컴2라이프’, 영화 ‘목격자’ ‘장사리:잊혀진 영웅들’을 통해 살인범에서 경찰로 또 군인으로 한계 없는 캐릭터 변신과 극에 자연스럽게 녹아드는 연기력으로 캐릭터 열전을 선보여 왔다면 이번에는 '아이돌'을 통해 어떤 인생 캐릭터를 그려낼지 기대를 모으고 있다.한편 ‘IDOL (아이돌 : The Coup)’은 2021년 하반기 방송된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com