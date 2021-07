이달의 소녀 (사진=블록베리크리에이티브)

그룹 이달의 소녀(LOONA)가 새로운 초동 기록을 경신하며 글로벌 인기를 입증했다.국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트에 따르면 이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜)의 네 번째 미니앨범 '&'(앤드)가 초동(발매일 기준 일주일간의 음반 판매량) 판매량 7만 6293장을 기록하며 자체 최고 기록을 경신했다.또한 2021년 발매된 걸그룹 앨범 중 초동 기록 4위로 안착하며 새롭게 경신된 초동 기록과 함께 성장세 인기 입증과 국내외 탄탄한 팬덤 구축을 입증했다.이달의 소녀의 신보 ‘&’는 각기 다른 콘셉트가 담긴 4종 앨범과 더불어 키트 앨범을 추가 구성하여 100P 분량의 포토북, 포스터, 스티커, 포토카드, 명함 달력 등의 다채롭고 실용적인 구성으로 소장 가치를 높였다.특히 약 2년 5개월(앨범 기준) 만에 완전체 컴백을 알린 이달의 소녀의 '&'는 경계를 넘어 더 큰 변화를 이룬 이달의 소녀가 너와 나 그리고 우리가 함께(&) 전형화된 규칙을 깨고 하나가 된 이야기를 담았다.타이틀곡 'PTT (Paint The Town)'를 비롯해 인트로곡 '&', 'WOW', 'Be Honest', 'Dance On My Own', 'A Different Night', 'U R'까지 총 7곡으로 구성된 '&'는 이달의 소녀의 각기 다른 매력이 총망라한 앨범이기에 더욱 귀추가 주목된다.이달의 소녀는 발매 일주일 만에 역대급 기록들을 경신하며 커리어 하이를 쌓고 있다.케이팝 걸그룹 최초로 데뷔 후 모든 앨범이 미국 아이튠즈 앨범 차트에서 1위를 차지했으며, 36개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위, 아이튠즈 월드 와이드 앨범 차트 3일 연속 1위, 타이틀곡 'PTT (Paint The Town)' 뮤직비디오 공개 일주일 만에 3천만 뷰 돌파, 지난 6일 방송된 SBS MTV '더쇼'에서 완전체로 첫 음악방송 1위 등 또 한 번 '기록 소녀들'의 저력을 보여주고 있다.한편 이달의 소녀의 네 번째 미니앨범 '&'와 타이틀곡 'PTT (Paint The Town)'는 각종 음원사이트를 통해 확인할 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com