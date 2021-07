'더쇼' 브레이브걸스, 상극 MBTI 멤버 유정X은지…삐그덕 케미 예고

오늘(6일) 방송되는 SBS MTV ‘더쇼’에는 요즘 가장 대세인 '브레이브걸스'가 출연한다.팀 내 MBTI가 상극인 멤버 2인을 초대해 같은 상황 또는 질문에 대한 반응을 관찰하는 ‘더쇼’ 속 코너 '상극사이‘에는 브레이브걸스 유정과 은지가 출연한다. 평소 성향이 많이 다르다는 이 둘은 MBTI 또한 상극이라고 해 관찰에 더 흥미를 기대하게 했다. 팔방미인 ENTP 유정과 엉뚱발랄 ESFP 은지의 케미는 과연 얼마나 발산될지 방송을 통해 확인할 수 있다.이어 ‘더쇼’ 속 코너 ‘Uncommon 엔지’는 MC 지한이 숨은 엔딩 고수들을 찾아 엔딩 꿀팁들을 배워보는 코너로, 이달의 소녀가 출연한다. 강렬한 무대에서는 볼 수 없는 상반된 매력을 뽐내며 역대급 엔딩을 선보인다고 하며, 특히 '이달의 소녀'의 팬으로 알려진 MC 지한은 이달의 소녀의 출연 소식을 듣자마자 엔딩을 한층 더 귀엽게 꾸며줄 소품과 함께 한걸음에 달려가 성덕의 꿈을 이루었다는 후문이다. 과연 MC 지한과 함께한 잔망미 가득한 엔딩은 어떨지 궁금증을 자아낸다.한편 '더쇼'에는 강렬한 퍼포먼스로 돌아온 이달의 소녀와 하이틴 청량 감성을 가득 담아 돌아온 DRIPPIN(드리핀)의 화려한 컴백 무대가 기다리고 있다. 더불어 끊임없는 성장을 예고하며 가요계에 첫발을 내디딘 OMEGA X(오메가엑스)와 검증된 실력으로 2021 신규 퍼포먼스 맛집을 꿈꾸는 JUST B (저스트비)의 핫 데뷔 무대까지 예고해 팬들의 이목이 집중되고 있다.SBS MTV와 MTV Asia 채널을 통해 동시 생방송, MTV Russia, MTV Hits France, 일본 TBS 채널을 통해 총 86개 지역에 방송되는 '더쇼'는 BDC, DRIPPIN(드리핀), EPEX (이펙스), JUST B (저스트비), KINGDOM(킹덤), LIGHTSUM, OMEGA X (오메가엑스), woo!ah! (우아!), 브레이브걸스, 신촌타이거 with 라니, 아웃렛, 안성준, 알렉사(AleXa), 에이스(A.C.E), 원위(ONEWE), 이달의 소녀, 피스트범프, 핑크판타지의 무대와 함께하며, 6일(화) 저녁 6시 SBS MTV, SBS FiL 채널에서 동시 방송된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com