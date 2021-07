세븐틴 (사진=플레디스엔터테인먼트, 방송캡처)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 음악방송 3관왕을 달성했다.세븐틴은 지난 1일 방송된 Mnet ‘엠카운트다운’에서 미니 8집 ‘Your Choice’(유어 초이스)의 타이틀곡 ‘Ready to love’(레디 투 러브)로 1위를 차지했다.먼저 수록곡 ‘Anyone’(애니원) 무대를 선보인 세븐틴은 흰색 슈트로 섹시하면서도 세련된 스타일링을 소화해 등장부터 시선을 사로잡았으며 파워풀하고 절도 있는 퍼포먼스로 눈을 뗄 수 없게 만들었다.이어 세븐틴은 타이틀곡 ‘Ready to love’로 한층 성숙해진 면모는 물론 한 치의 오차도 없는 완벽한 칼군무로 ‘K-팝 퍼포먼스의 자부심’다운 강렬한 무대를 꾸며 보는 이들을 열광케 했다.이날 ‘엠카운트다운’ 1위 트로피의 주인공이 된 세븐틴은 “‘Your Choice’를 함께 만들어주신 많은 스태프분들 감사드립니다. 캐럿 여러분들 진심으로 감사하고 사랑합니다”라는 진심 어린 소감을 전하며 기쁨을 만끽했다. 특히 앙코르 무대에서 어깨 부상으로 함께 무대에 서지 못한 에스쿱스의 이름을 외치는 세심한 면모로 돈독한 팀워크를 자랑했다.이처럼 미니 8집 활동 재개와 동시에 음악방송 3관왕을 달성한 세븐틴은 각종 글로벌 차트 1위를 휩쓸었을 뿐만 아니라 초동 판매량 136만 장 이상을 돌파해 2021년 전체 아티스트 초동 판매량 1위를 기록했다.이와 함께 쿼드러플 밀리언셀러 반열에 오른 세븐틴은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에 15위로 첫 진입했고 빌보드 ‘톱 앨범 세일즈’, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’, ‘월드 앨범’ 차트에서도 1위를 차지하며 ‘월드 클래스’의 저력을 입증했다.한편 세븐틴은 오늘(2일) 방송되는 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연해 타이틀곡 ‘Ready to love’를 선보일 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com