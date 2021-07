이달의 소녀 (사진=블록베리크리에이티브)

그룹 이달의 소녀(LOONA)가 완전체 컴백으로 기록 경신에 본격 돌입했다.이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜)의 네 번째 미니앨범 ‘&’(앤드)의 타이틀곡 'PTT (Paint The Town)' 뮤직비디오 조회수가 공개 2일 만인 지난 30일 오후 4시경 1000만 뷰를 돌파했다.이는 데뷔 이후 최단기간 내 1000만 뷰를 돌파한 기록으로 더욱 화제를 모았고, 이와 함께 지난 29일에는 유튜브 월드와이드 트렌드 1위에 오르는 저력을 과시했다.하나로 연결된 세계관과 하이퀄리티 영상미를 자랑하는 'PTT (Paint The Town)' 뮤직비디오는 볼리우드(Bollywood) 노래의 모든 필수 요소가 결합돼 강한 중독성을 불러일으키며 역대급 강렬함과 폭발적인 에너지가 담긴 이번 신곡의 매력을 극대화시켰다.신곡 'PTT (Paint The Town)'는 금기에 갇히거나 남의 눈치를 보지 않고 주체적으로 스스로 확립하고 재정립하여 우리의 색으로 ‘PTT (Paint The Town)’ 하겠다는 이야기를 전한다.이달의 소녀의 '&'는 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트 1위를 비롯해 아르헨티나, 호주, 브라질, 캄보디아, 캐나다, 칠레, 멕시코, 싱가포르 등 31개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 차지하는 쾌거를 얻었다.이처럼 이달의 소녀는 아이튠즈 차트는 물론 뮤직비디오 조회수 최단기간 돌파 등을 통해 글로벌 영향력과 인기를 입증하고 있다.한편 이달의 소녀의 신곡 'PTT (Paint The Town)'는 각종 음원사이트를 통해 확인할 수 있으며, 오늘(1일) Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 본격적인 활동에 돌입한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com