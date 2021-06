세븐틴 (사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 미니 8집 활동을 재개한다.세븐틴은 지난달 30일 오후 방송된 MBC M ‘쇼! 챔피언’에서 미니 8집 ‘Your Chocie’(유어 초이스)의 타이틀곡 ‘Ready to love’(레디 투 러브)로 1위를 차지, 음악 방송 2관왕을 기록했으며 오늘(1일) 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 세븐틴 표 성숙함을 그려낼 예정이다.이날 방송에서 1위를 차지한 세븐틴은 “어떠한 성적보다 항상 저희의 음악을 좋아해 주시고 들어주시고 응원해주시는 캐럿(팬클럽 명) 분들 덕분에 정말 힘이 난다”며 팬들을 향해 고마운 마음을 전했고 “저희에게 주어진 자리에서 더욱더 열심히 하고 계속해서 발전해나가는 세븐틴이 되겠다”고 진솔한 1위 소감을 밝혔다.타이틀곡 ‘Ready to love’는 감각적인 신스 베이스와 타격감 있는 비트가 매력적인 R&B 기반의 Pop 곡으로, 친구라 생각했던 ‘너’에게 사랑이라는 감정에 빠지게 되고 용기 있게 고백할 준비가 된 ‘나’의 이야기를 그려내 한층 더 성숙해진 세븐틴의 모습을 확인할 수 있다.세븐틴은 사랑에 대한 다양한 형태의 행동과 감정을 담은 미니 8집 ‘Your Choice’로 전 세계 뜨거운 반응을 얻으며 신기록 행진을 이어가고 있다. 초동 판매량 136만 장 이상을 기록하며 단일 앨범으로 네 작품 연속 밀리언셀러에 등극했고 2021년 전체 아티스트 초동 판매량 1위에 이름을 올렸다.더해 세븐틴은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에 15위로 첫 진입 하며 또 하나의 신기록을 쌓아 올렸고 빌보드 ‘톱 앨범 세일즈’, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’, ‘월드 앨범’ 차트에서도 정상에 오르는 쾌거를 이뤄내며 글로벌한 성장사를 써 내려가고 있다.이처럼 국내외를 막론하고 열띤 반응을 얻고 있는 세븐틴은 한층 더 성숙해진 모습으로 음악을 통해 많은 이들에게 공감 가는 메시지를 전하며 지난 25일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 시작으로 MBC M ‘쇼! 챔피언’까지 1위 트로피를 거머쥐었기에 앞으로의 행보에 더욱 기대가 모인다.한편 세븐틴은 지난달 18일 미니 8집 ‘Your Choice’를 전격 발매했으며 오늘(1일) Mnet ‘엠카운트다운’에서 타이틀곡 ‘Ready to love’ 무대를 선보일 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com