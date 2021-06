'복면가왕' 가왕 오른 유미, 신곡으로 돌아왔다

'사랑은 언제나 목마르다' 유미

'복면가왕' 에머랄드 활약

신곡 발매, 기대감 집중

가수 유미가 새 앨범으로 돌아왔다.유미의 소속사 측은 "최근 MBC 예능 프로그램 '복면가왕'에서 가왕을 차지해 큰 화제를 모았던 유미가 지난 27일 3년만에 레트로 스타일의 댄스곡 'YOU ME STAR'를 발매했다"고 밝혔다.신곡 'YOU ME STAR'는 유로 댄스 장르로 강렬한 신디사이저와 파워풀한 유미의 보컬이 어우러진 곡이다. 그동안 보지 못한 유미의 새로운 매력을 엿볼 수 있는 기회다. 'YOU ME STAR'를 외치는 중독성 강한 후렴부는 힘든 시기를 겪고있는 우리의 삶에 희망과 용기의 메시지를 전한다.여기에 평소 친한 후배 배우 김기방의 위트있는 내레이션이 더해져 팬들에게 또 다른 즐거움을 선사한다.앨범 디자인도 시선을 사로잡는다. 앞을 향해 걸어가는 유미의 뒷모습이 마치 한편의 영화를 연상케한다. 고독하면서도 당찬 기운의 그녀의 뒷모습을 통해 'YOU ME STAR'에 담긴 의미를 전달하고자 했다.유미는 "우리의 삶에 너.나.별 이라는 이름으로 용기와 응원을 드리고 기쁨을 노래하고 싶었다. 녹음하면서도 아무 걱정없이 'YOU ME STAR'를 외칠 수 있었다. 'YOU ME STAR'를 노래하는 모든 사람들이 행복하길 바란다"며 따뜻한 소감을 전했다.유미는 새 앨범 'YOU ME STAR'를 발매하고, 본격적인 활동에 박차를 가할 예정이다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com