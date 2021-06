(사진=한국매니지먼트연합)

K-POP 팬들을 위한 대면 공연이 오는 7월 개최된다.29일 사단법인 한국매니지먼트연합(이하 ‘한매연’)은 “한매연과 아리랑TV가 오는 7월 17일 서울 송파구 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 ‘2021 다시 함께, K-POP 콘서트(Together Again, K-Pop Concert)’를 대면으로 개최한다”고 밝혔다.이번 공연에는 NCT DREAM, 오마이걸, 브레이브걸스, 김태우, 백지영, 비투비, AB6IX, CIX, 김재환, 모모랜드, 온앤오프 등 인기 절정의 K-POP 아이돌 26팀이 참여해 본 공연을 빛낼 예정이다.지난 1년간 코로나19로 인해 대중음악공연이 축소되거나 비대면으로 진행되면서 온라인 공연으로 만족해야 했던 K-POP 팬들에게 ‘2021 다시 함께, K-POP 콘서트(Together Again, K-Pop Concert)’는 가뭄에 단비와도 같은 공연이 될 전망이다.이번 콘서트는 7월 사회적 거리두기 개편 이후 처음으로 개최되는 대규모 대면 K-POP 콘서트로서, 백신 접종의 확대와 함께 이뤄질 일상으로의 회복을 위한 신호탄의 역할을 할 것으로 기대된다.이에 한매연은 공연장을 찾은 모든 인원에 대해 마스크 착용, 대기 시 거리두기, 발열 체크, 문진표 작성, 전자출입명부 확인 등의 방역 시스템을 철저히 준수하는 것은 물론, 환기 시스템을 구축하고, 공연 중 정기적으로 출입구 개폐하는 등 실내 공연장에서의 방역 관리를 위해 시행할 수 있는 다양한 시스템을 선보일 준비를 완료했다.또한 백신 접종자를 위한 전용 좌석과 공연장 입장 신속 통로를 도입하여, 백신 접종을 장려하고 공연의 안정성을 높일 계기로 삼을 계획이다.한매연은 "이번 공연은 향후 K-POP 공연의 새로운 방향성을 제시하는 중요한 이정표로서 성공적인 개최를 통해 일상 회복의 신호탄이 될 수 있기를 기대한다”고 포부를 밝혔다.‘2021 다시 함께, K-POP 콘서트(Together Again, K-Pop Concert)’의 티켓팅은 7월 5일부터 티켓링크를 통해 예매 가능하며, 이와 관련된 상세한 안내와 문의는 본 공연 홈페이지 및 인스타그램, 이메일로 할 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com