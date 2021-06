[신곡in가요]



NCT DREAM, 28일 정규 1집 리패키지 발매

트랩 리듬의 댄스 곡 '헬로우 퓨처'

'맛' 흥행 기세 잇는 NCT DREAM 표 청량에너지

그룹 NCT DREAM /사진=SM엔터테인먼트 제공

Here we go here we go 날개를 펼치고

또 꺾이고 다쳐도

누구보다 강한 너잖아

미래의 미래에도 널 사랑할 나란 걸



기다렸어 어서 와

어디든 we're coming together

아무 걱정 하지 마

잘 될 거야 Hello Future

너를 만나 같이 더 빛나 yeah yeah

아름다운 시간만 쌓자 yeah yeah yeah

We're going way up we're going



그룹 NCT DREAM /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 NCT DREAM이 '헬로우 퓨처'로 대세 행보를 이어간다.NCT DREAM은 28일 오후 6시 정규 1집 리패키지 '헬로우 퓨처(Hello Future)'를 발매했다.이번 앨범에는 타이틀곡 '헬로우 퓨처'를 비롯해 상대의 품에 뛰어드는 모습을 번지점프에 빗대어 표현한 일렉트로닉 팝 곡 '번지(Bungee)', 인생을 끊임없이 돌아가는 오르골에 비유해 하루하루를 소중하고 의미 있게 보내자는 내용을 담은 따뜻한 감성 R&B 팝 곡 '오르골(Life Is Still Going On)'까지 신곡 3곡이 추가돼 총 13트랙으로 구성됐다.타이틀곡 '헬로우 퓨처'는 파워풀한 신스 사운드와 황홀한 무드의 훅이 어우러진 트랩 리듬의 힙합 댄스 곡이다. 가사에는 전쟁의 상처를 딛고 앞으로 다가올 희망찬 미래와 함께 계속 성장해 나아간다면 서로를 향한 사랑과 믿음이 더욱 빛나고 견고해질 것이라는 메시지가 담겼다.따뜻하고 포근한 분위기의 가사가 NCT DREAM의 활기찬 기운과 만나 트렌디하고 개성 있는 NCT DREAM만의 청량함이 완성됐다. 중독성 넘치는 후렴에 멤버들의 다채롭고 힙한 래핑이 어우러져 듣는 즐거움을 배가했다.앞서 NCT DREAM은 정규 1집 '맛(Hot Sauce)'로 더블 밀리언셀러에 등극했다. 국내 음반 및 음원 차트를 휩쓸었고, 음악방송에서 8관왕을 차지하기도 했다. 뮤직비디오 유튜브 조회수 1억뷰 돌파는 물론, 각종 글로벌 차트에서도 두각을 드러내며 명불허전 '글로벌 대세'임을 확실히 했다.정규 1집의 타이틀곡 '맛'으로는 NCT DREAM의 에너제틱하고 트렌디한 퍼포먼스를 만끽할 수 있었다. 이와 함께 감성적인 느낌의 수록곡 '고래'도 큰 사랑을 받고 있는데, '헬로우 퓨처'로는 '맛'과 '고래'에 담긴 NCT DREAM의 매력을 적절히 섞은 듯한 또 다른 매력의 느낌을 받을 수 있어 신선하다.NCT DREAM이 '헬로우 퓨처'로 또 어떠한 성과를 거두어들일지 기대가 모아진다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com