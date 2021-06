세계적인 모델 수주가 '에테르'(Ether)라는 이름의 밴드로 새로운 활동에 나선다.28일 소속사 에스팀에 따르면 수주는 밴드 '에테르'로 미국 동부시간 기준 지난 25일 신곡 '햇님'을 발표했다.신중현이 작사, 작곡한 사이키델릭 록 가수 김정미의 곡 '햇님'을 커버한 것으로, 캐나다의 일렉트로닉 음악 밴드 디자이어(Desire)와 협업했다.몽환적인 목소리로 '햇님'을 부른 수주는 어쿠스틱한 기타 사운드와 사이키델릭하면서도 따뜻함이 느껴지는 김정미의 음색에 매료됐다고 에스팀은 전했다.수주는 신곡 뮤직비디오에 주인공으로도 출연했다.'햇님' 음원과 뮤직비디오는 '이탤리언 두 잇 배터 뮤직'(Italians Do It Better Music) 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.수주는 밴드 에테르로서 다양한 음악 프로젝트를 펼칠 예정이라고 예고했다./연합뉴스