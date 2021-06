(여자)아이들 전소연 (사진=큐브 엔터테인먼트)

(여자)아이들 전소연이 첫 번째 미니앨범 'Windy'(윈디)의 트랙리스트를 공개했다.23일 0시 (여자)아이들의 공식 SNS 채널에는 전소연의 첫 번째 미니앨범 'Windy'(윈디)의 트랙 리스트가 공개됐다.공개된 'Windy'의 트랙 리스트는 타이틀곡 '삠삠(BEAM BEAM)'을 시작으로 'Weather', 'Quit', 'Psycho', 'Is this bad b****** number? (Feat. 비비(BIBI), 이영지)'까지 총 5곡이 수록되어 전소연의 개성 있는 음악적 색깔과 감성을 담아냈다.특히 타이틀곡을 포함한 전곡 작사, 작곡에 모두 전소연의 이름을 올려 '아티스트돌'로서 한층 폭넓어진 음악적 역량을 보여줄 것으로 기대된다.더불어 다섯 번째 트랙에 이름을 올린 'Is this bad b****** number?'에는 싱어송라이터 비비(BIBI)와 요즘 대세 이영지가 피쳐링에 참여해 레전드 곡의 탄생을 예고했다.전소연은 지난 17일 첫 번째 미니앨범 'Windy'의 발매 소식을 알리고, 다양하고 독특한 티징 콘텐츠를 차례로 공개하며 컴백 열기를 끌어올리고 있다.한편 전소연의 첫 번째 미니앨범 'Windy'(윈디)는 오는 7월 5일 오후 6시(KST) 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com