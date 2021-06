‘’중경상림'에 영감’ 쏠(SOLE), 새 싱글 '왜' M/V 티저 공개…’개코 지원사격’

[연예팀] 쏠(SOLE)이 진한 이별감성을 예고하며 신곡에 대한 궁금증을 자극했다.

아메바컬쳐는 22일 오후 6시 공식 SNS에 오는 23일 발매되는 쏠의 새 싱글 '왜 (Feat. 개코)' 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.

해당 영상은 쏠의 담담한 영어 내레이션으로 시작한다. 쏠은 "The moment we passy by/The distance between us was like a paper thin (우리가 가까이 스친 이 순간 서로의 거리는 단 0.01cm 였다)"라고 말하며 애틋함을 드러낸다.

이어 쏠이 어두운 밤거리, 아무도 없는 공중전화 박스에서 홀로 방황하는 모습이 그려진다. 쓸쓸해보이는 표정이 몰입감을 더한다.

여기에 다이나믹듀오 개코가 고독하게 골목길을 걷고 있는 뒷모습도 등장해 눈길을 끈다. 개코는 '왜'의 피처링을 맡은 것은 물론 뮤직비디오까지 출연해 남다른 지원사격을 펼쳤다. 약 3년만에 쏠과 다시 호흡을 맞춘 그가 본편에선 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모아진다.

'왜 (Feat. 개코)'는 영화 '중경삼림' 특유의 분위기를 비롯해 수많은 인파 속 남녀 주인공이 스쳐지나가는 장면에서 영감을 받아 탄생한 곡이다. 그만큼 뮤직비디오 티저부터 몽환적이면서도 감각적인 영상미를 선사해 많은 기대감을 높이고 있다.

이 가운데 쏠이 데뷔 후 첫 이별 노래 '왜 (Feat. 개코)'로 얼마나 많은 이들의 마음을 먹먹하게 할지 이목이 집중된다.

쏠의 새 싱글 '왜 (Feat. 개코)'는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 발매된다.(사진제공: 아메바컬쳐)





