‘펜타곤 키노와 케미 눈길’ 다비, ‘Don’t play me love’ M/V 비하인드 영상공개

[연예팀] 다비(DAVII)가 펜타곤 키노와 훈훈한 케미를 발산했다.

22일 소속사 올웨이즈 측은 지난 19일 발매된 다비의 신곡 ‘Don’t play me love(돈 플레이 미 럽)(Feat. 키노)’ 뮤직비디오 촬영 비하인드 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 ‘Don’t play me love’ 뮤직비디오 현장에서 호흡을 맞추고 있는 다비와 피처링에 참여한 키노의 모습이 담겼다.

두 사람은 촬영 대기 중에도 연습에 몰입하며 프로페셔널한 면모를 드러낸 것은 물론, 다비의 감미로운 피아노 연주에 맞춰 키노가 ‘Can’t Take My Eyes Off You’를 즉석으로 열창하는 등 특급 뮤지션 케미를 발산해 팬심을 흔들었다.

다비의 스페셜 싱글 ‘Don’t play me love’은 기존 다비가 보여줬던 재즈와는 또 다른 색다른 매력을 느낄 수 있는 ‘Don’t play me love(Feat. 키노)’과 ‘열이 나(Feat. Blue.D)’까지 총 2트랙이 자리했으며, 발매 직후 각종 음원 차트의 재즈 장르에서 높은 순위권을 차지하고 있다.

새로운 변신을 거듭하며 꾸준히 음악 행보를 이어가고 있는 다비가 앞으로 재즈 R&B 아티스트로서 어떠한 음악적 역량을 드러낼지 기대가 모인다.

다비의 스페셜 싱글 ‘Don’t play me love’은 각종 온라인 음원사이트에서 확인할 수 있다.(사진제공: 올웨이즈)





