NCT DREAM, 리패키지 수록곡 ‘오르골’ 따뜻한 감성 예고

[연에팀] NCT DREAM(엔시티 드림, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 리패키지 수록곡 ‘오르골 (Life Is Still Going On)’로 따뜻한 감성을 들려준다.

6월28일 발매되는 NCT DREAM 정규 1집 리패키지 ‘Hello Future’(헬로우 퓨처)는 에너제틱한 매력의 타이틀 곡 ‘Hello Future’를 비롯해 신곡 3곡이 추가된 총 13곡으로 구성, 한층 풍성한 음악 색깔을 만날 수 있다.

이번 앨범에 수록된 신곡 ‘오르골 (Life Is Still Going On)’은 따뜻한 감성의 벨, 글로켄슈필 등 미니멀한 타악기 사운드와 묵직한 808 베이스 사운드가 조화를 이루는 R&B 팝 곡으로, 가사에는 인생을 끊임없이 돌아가는 오르골에 비유해 하루하루를 소중하고 의미 있게 보내자는 내용이 담겨 있다.

또한 NCT DREAM은 오늘(22일) 0시 공식 SNS 계정에 멤버 천러, 지성의 티저 이미지와 단체 이미지를 공개, 훈훈한 비주얼과 트윈룩 스타일링으로 시선을 사로잡았다.

한편, NCT DREAM 정규 1집 리패키지 ‘Hello Future’는 6월 28일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개된다.(사진제공: SM엔터테인먼트)





